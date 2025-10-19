Tiene contrato con Universitario hasta 2027 y ahora interesa a campeón argentino, según portal

Universitario de Deportes busca mantenerse en la senda del triunfo y consagrarse como el flamante campeón del Torneo Clausura, logrando así el tan ansiado tricampeonato nacional en la Liga 1. Al mismo tiempo, los cremas ya piensan en la conformación de su plantel para la temporada 2026. En medio de ello, se conoció que una de sus figuras ha despertado el interés de un club campeón del fútbol argentino.

César Inga ha demostrado ser una pieza valiosa en el esquema de Universitario, pues llegó a inicios de esta temporada como revulsivo, pero sus destacadas actuaciones le permitieron ganarse un lugar como titular. El lateral ha resaltado por su gran polifuncionalidad dentro del campo.

Por ello, no resulta extraño que el lateral venga siendo pretendido por diversos clubes del extranjero. De hecho, recientemente su representante confirmó que hay varios equipos interesados en contar con sus servicios. En medio de ello, el portal internacional Transfermarkt reveló que el gran nivel de Inga ha despertado el interés del prestigioso Racing Club, histórico equipo de la Liga Profesional Argentina.

César Inga es pretendido por Racing Club, según Transfermarkt.

En la sección de rumores actuales, el mencionado portal sorprendió al indicar que el posible fichaje de Inga por el cuadro de la 'Academia' tiene una alta probabilidad de concretarse, otorgándole un 70 % de opciones de firmar por Racing Club.

Cabe resaltar que César Inga aún mantiene un vínculo con Universitario hasta 2027. Por lo que si el conjunto argentino, actual campeón de la Recopa Sudamericana, busca hacer con su fichaje deberá desembolsar una gran suma de dinero

Universitario no dejará salir a César Inga este 2025

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, la directiva de la 'U' ya sabe que César Inga es seguido de cerca por múltiples equipos. Por ello, han tomado la firme decisión de no negociar por el jugador por lo menos hasta mediados de 2026, ya que lo consideran vital para su plantel.

"La intención de la 'U' es que a mitad del 2026 se vaya, no venderlo a fin de año. Tal vez para el representante y para el mismo Inga también puede ser una posibilidad", mencionó el comunicador en 'L1 Radio'.

¿En cuánto está cotizado César Inga?

El gran nivel de César Inga lo ha llevado a incrementar su valor de mercado, siendo ahora uno de los peruanos más valiosos. Según Transfermarkt, el defensa de 23 años está cotizado en un millón de euros, cifra que podría aumentar considerando que es viene destacando con Universitario y la selección peruana.