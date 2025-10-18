0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Partido de Universitario puede sufrir cambio de día y hora por esta poderosa razón

¡Atención! Cuando todo estaba listo para el partido de Universitario por el Torneo Clausura, una noticia sorprendió a los hinchas cremas.

Erickson Acuña
Universitario de Deportes y una noticia que sorprendió a los hinchas.
Universitario de Deportes y una noticia que sorprendió a los hinchas. | Universitario
COMPARTIR

El Torneo Clausura entró en la recta final, siendo Universitario de Deportes quien tiene la principal opción de ganarlo al mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. A pocas fechas de culminar el campeonato, una reciente noticia se dio a conocer y que tiene que ver con un partido de los cremas.

Exfutbolista de Bolívar compartió publicación en Matute.

PUEDES VER: Ex Bolívar presenció el partido de Alianza en Matute antes de sumarse a los entrenamientos

Y es que pese a que el compromiso ya estaba programado, la Liga 1 evalúa hacer un drástico cambio en dicho compromiso, con lo cual los hinchas merengues se verán sorprendidos, tomando en cuenta que se trata del día y la hora. Cabe mencionar que el equipo de Jorge Fossati puede gritar campeón antes de culminar  la temporada. 

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Universitario? 

“Si bien se había programado el Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (fecha 18) para el jueves 6 de noviembre en el Monumental, la Liga evalúa cambiar el partido para el viernes 7. Esto debido a que la selección peruana ya no viajará el viernes a Rusia para los amistosos y ahora lo hará el sábado”, informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.

Cabe mencionar que el encuentro ante el conjunto cusqueño es uno de los más esperados por los hinchas merengues que se ilusionan con lograr el título nacional por tercer año consecutivo, esta vez antes de finalizar el campeonato.

Universitario vs Deportivo Garcilaso es uno de los más esperados | Foto: X-Gustavo Peralta

Universitario vs Deportivo Garcilaso es uno de los más esperados | Foto: X-Gustavo Peralta

¿Cuándo se juega el Sporting Cristal vs Universitario?

De acuerdo a la reciente información de la Liga de Fútbol Profesional, el partido entre cremas y celeste quedó confirmado para que se desarrolle el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. La hora designada es a partir de las 8:00 p.m.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Dejó Universitario pensando en triunfar y ahora va a cumplir 7 meses sin jugar

  2. Partido de Universitario puede sufrir cambio de día y hora por esta poderosa razón

  3. Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura: clasificación y resultados de hoy

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano