Partido de Universitario puede sufrir cambio de día y hora por esta poderosa razón

El Torneo Clausura entró en la recta final, siendo Universitario de Deportes quien tiene la principal opción de ganarlo al mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. A pocas fechas de culminar el campeonato, una reciente noticia se dio a conocer y que tiene que ver con un partido de los cremas.

Y es que pese a que el compromiso ya estaba programado, la Liga 1 evalúa hacer un drástico cambio en dicho compromiso, con lo cual los hinchas merengues se verán sorprendidos, tomando en cuenta que se trata del día y la hora. Cabe mencionar que el equipo de Jorge Fossati puede gritar campeón antes de culminar la temporada.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Universitario?

“Si bien se había programado el Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (fecha 18) para el jueves 6 de noviembre en el Monumental, la Liga evalúa cambiar el partido para el viernes 7. Esto debido a que la selección peruana ya no viajará el viernes a Rusia para los amistosos y ahora lo hará el sábado”, informó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.

Cabe mencionar que el encuentro ante el conjunto cusqueño es uno de los más esperados por los hinchas merengues que se ilusionan con lograr el título nacional por tercer año consecutivo, esta vez antes de finalizar el campeonato.

Universitario vs Deportivo Garcilaso es uno de los más esperados | Foto: X-Gustavo Peralta

¿Cuándo se juega el Sporting Cristal vs Universitario?

De acuerdo a la reciente información de la Liga de Fútbol Profesional, el partido entre cremas y celeste quedó confirmado para que se desarrolle el próximo jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. La hora designada es a partir de las 8:00 p.m.