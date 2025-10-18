Dejó Universitario pensando en triunfar y ahora va a cumplir 7 meses sin jugar

No cabe duda que Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú y una gran cantidad de futbolistas nacionales quisieran contar con la oportunidad de defender sus colores. Sin embargo, llega el momento en el que los jugadores buscan migrar al extranjero en busca de mejores oportunidades y un campeón con la 'U' tomó tal decisión, pero ahora se ha pasado prácticamente toda la temporada en la banca.

Y es que a inicios de la presente campaña un jugador merengue recibió una oferta del extranjero y el club no dudó en aceptarla, pero lo que parecía ser su salto al éxito terminó siendo prácticamente una pesadilla deportiva. Nos referimos a Diego Romero, quien esta temporada se marchó a Banfield en condición de préstamo y únicamente ha jugado un partido.

Resulta que, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, el portero de la selección peruana volvió a ser suplente y el 1 de noviembre se cumplirán siete meses desde la última vez que entró al terreno de juego. Incluso, cuando fue convocado a la Bicolor le tocó iniciar desde el banquillo. Sin duda alguna un mal presente para el golero.

Diego Romero la pasa mal en Banfield.

La última vez que Diego Romero jugó fue el 1 de abril y ni siquiera por la Primera División, donde hasta ahora no ha contado con minutos. El ex Universitario de Deportes arrancó en la victoria 1-0 de Banfield sobre Villa Mitre por la Primera Ronda de la Copa Argentina, y desde ahí nunca más volvió a pararse bajo los tres postes.

¿Cuál es el valor de Diego Romero?

Actualmente, Diego Romero tiene un valor de 700 mil euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha conseguido el futbolista peruano en toda su carrera profesional. Recordemos que su pase todavía pertenece a la 'U'.