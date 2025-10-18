¡Confirmado! Jugador de club histórico de la Liga 1 renuncia a Perú y jugará por país árabe

En medio de un proceso de restructuración en la selección peruana, un destacado jugador de un club histórico de la Liga 1 sorprendió al renunciar a la 'Bicolor' para sorpresa de los hinchas. Además, se conoció que será convocado con una exótica selección árabe para la siguiente fecha FIFA.

Emilio Saba es uno de los jugadores más destacados de su categoría y ha mantenido un gran nivel en el Torneo Clausura con Sport Boys, donde ha logrado una notable regularidad. Un desempeño que, sin duda, lo habría acercado a un llamado con la selección absoluta de Perú. Sin embargo, ahora eso ya no será posible, pues ha decidido renunciar a la ‘Bicolor’.

Según reveló el periodista Gian Franco Zelaya, el joven lateral de 24 años quedó habilitado para ser convocado por la selección de Palestina, país del que también posee nacionalidad. De esta manera, ahora espera ser considerado por el conjunto árabe y hacer su debut internacional.

"Emilio Saba quedó apto para representar a la selección de Palestina y estar a disposición del conjunto árabe", reveló el comunicador en su cuenta personal de 'X'.

Emilio Saba renunció a la selección peruana y ahora jugará por Palestina.

De igual forma, el periodista recordó que Emilio Saba había sido parte de la Sub 23 de la selección peruana, disputando ocho partidos con las menores y anotando en una ocasión. Sin embargo, eso quedó atrás, y ahora no volverá a ser considerado para la ‘Bicolor’.

Números de Emilio Saba esta temporada

Durante este 2025, el rendimiento de Emilio Saba ha ido de menos a más. Ante la falta de minutos con Melgar en el Torneo Apertura, decidió firmar con Sport Boys en calidad de cedido, club en el que ha logrado una notable regularidad, disputando 10 partidos desde su llegada, sumando un promedio de 650 minutos en campo y siendo vital en la zaga defensiva de la ‘Misilera’.

¿En cuánto está cotizado Emilio Saba?

El joven lateral de 24 años es uno de los jugadores llamados a destacarse en el futuro de la Liga 1, por lo que Transfermarkt lo cotiza en 350 mil euros. No obstante, su cifra más alta fue de 475 mil euros, alcanzada en 2023 cuando militaba en Melgar de Arequipa.