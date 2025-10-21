- Hoy:
Filtran hasta cuándo es el nuevo contrato de Néstor Gorosito en Alianza Lima
Néstor Gorosito firmó la renovación con Alianza Lima y ahora se filtró hasta cuándo es el nuevo contrato del 'Pipo' en Matute.
Gracias a la buena imagen internacional que dejó Alianza Lima esta temporada, ya que llegó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los blanquiazules decidieron renovarle a Néstor Gorosito. Ahora, se filtró hasta cuándo es el nuevo contrato que firmó 'Pipo' con el cuadro de La Victoria, en donde está terminando su primera temporada al mando.
A raíz de las últimas declaraciones del director técnico argentino, quien reveló que ya estampó su firma en el documento y únicamente falta que los blanquiazules lo hagan oficial mediante redes sociales, se han dado muchos comentarios al respecto y una de las personas que brindó información fue el periodista Kevin Pacheco, quien a través de su cuenta oficial de 'X' brindó datos inéditos sobre lo acontecido.
"La continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima está totalmente confirmada. El contrato es por todo 2026. Club blanquiazul está ultimando algunos puntos contractuales pero la renovación es un hecho. El anuncio debe darse entre jueves y lunes", indicó el mencionado comunicador, poniéndole así también posible fecha para la pronunciación por parte de los íntimos.
Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima.
Recordemos que Néstor Gorosito se hizo muy querido por los hinchas de Alianza Lima gracias a su actuación tanto en Copa Libertadores como Copa Sudamericana, pero en las últimas semanas hubo quienes no aprobaban su continuidad al mando de los blanquiazules debido a que descuidó mucho la Liga 1 y ahora prácticamente está eliminado de la lucha por salir campeón del Torneo Clausura 2025.
Néstor Gorosito confesó que ya renovó con Alianza Lima
En la previa del partido con Sport Huancayo, el cual terminó en victoria 2-1 para los de Matute, Néstor Gorosito conversó con L1 MAX y reveló que ya firmó su renovación con Alianza Lima. "Yo no entro mucho en el circo, pertenezco al espectáculo pero no al circo. Se han dicho muchísimas mentiras durante este tiempo. Tenemos el respaldo del club y jugadores. Sí seguramente ya esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y ya lo tiene el club, así que la semana que viene seguramente se anunciará", indicó 'Pipo'.
