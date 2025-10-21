Paolo Guerrero responde a las críticas por su edad y posible continuidad en Alianza: "A la gente..."

Primero, Alianza Lima debe enfocarse en ganar todos los partidos que le restan para cerrar la temporada asegurando la mejor posición en la tabla general con el campeón casi definido. En medio de ello, también se especula acerca de la continuidad de ciertos futbolistas como Paolo Guerrero o Hernán Barcos.

Para el 2026, Alianza Lima tiene las cosas claras; y es luchar por todos los títulos posibles tras la sequía en su palmarés. Paolo Guerrero es uno de los delanteros del club y su entrega es algo que nadie puede negar. El futbolista tiene contrato con el equipo íntimo hasta finales de año, pero todo podría cambiar a último momento.

Paolo Guerrero responde a las críticas por su edad

A sus 41 años, Paolo Guerrero sigue respondiendo en la cancha con goles. Su más reciente anotación fue ante Sport Huancayo de visita cuando abrió el marcador y luego Hernán Barcos selló el partido para el 2-0. La temporada está llegando a su fin y la incógnita sobre si el 'Depredador' seguirá siendo parte del plantel de jugadores es algo que tiene a todos los hinchas alertas. Su respuesta fue clara y contundente.

"Qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel", señaló para los medios que lo esperaban en el Aeropuerto Jorge Chávez.

(Video: Entre bolas)

El contrato de Paolo Guerrero con Alianza Lima termina a finales de este año, pero los dirigentes del club están evaluando extender su vínculo con el histórico futbolista que cumple 42 años el 1 de enero de 2025.

Paolo Guerrero habla sobre Néstor Gorosito

El mismo Néstor Gorosito dio por resuelta su continuidad en Alianza Lima y Paolo Guerrero opinó al respecto. "Bueno, bien, me parece bien. Que se quede para el próximo año", fue la respuesta del 'Depredador' que podría sorprender sobre su futuro en La Victoria.