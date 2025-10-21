Alianza Lima puede perder a futbolista valorizado en medio millón para 2026: "Lo van a buscar..."

Alianza Lima apunta a la Copa Libertadores 2026, al quedar casi sin chances de ganar el Torneo Clausura 2025 tras el triunfo de Universitario sobre Ayacucho FC. Bajo ese escenario, en las últimas horas se conoció que un futbolista del conjunto grone puede dejar el club para la próxima temporada, luego de estar en la mira de importantes clubes de la Liga 1.

Alianza Lima puede perder a volante para la temporada 2026

El periodista deportivo Mauricio Loret de Mola indicó en el programa de YouTube 'Desmarcados' que tuvo comunicación con el entorno del volante Jesús Castillo y le señalaron que elencos de Cusco como Cienciano o la escuadra que lidera Miguel Rondelli, lo tienen en órbita para reforzar su equipo de cara al 2026.

Jesús Castillo en la mira de clubes de la Liga 1 2025/Foto: X

"Hablé con la persona que lo maneja. Lo van a buscar de Cusco. Hay más de un equipo interesado ahí", sostuvo el comunicador. Vale recordar que, el ex Academia Deportiva Cantolao se viene afianzando en el elenco de Néstor Gorosito tras ser titular en los últimos 2 compromisos con el 'equipo del pueblo'.

Al respecto, el periodista Franco Lostaunau también resaltó la actualidad deportiva del futbolista nacional y señaló que su labor es clave en la volante blanquiazul. "Jesús Castillo metió su segundo buen partido consecutivo. Jugó muy bien ante Boys y ahora volvió a jugar bien. No entiendo cómo Gorosito lo borró. Es un jugador útil", manifestó.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jesús Castillo con Alianza Lima?

Sobre ello, cabe mencionar que, el pivote tiene vínculo con los íntimos hasta diciembre de la temporada 2026. Es decir, su probable salida de Matute no será fácil, y el equipo interesado deberá negociar su fichaje directamente con la institución.

Valor en el mercado de Jesús Castillo

Jesús Castillo y su valor en el mercado según Transfermarkt

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el mediocampista de 29 años se encuentra tasado en 500 mil euros en el mercado de pases. Sin embargo, esta cifra ha disminuido ya que en el 2023, obtuvo un aproximado de 700 mil euros tras su fichaje por Alianza Lima.