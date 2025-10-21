Mr. Peet dio fuerte opinión sobre renovación de Gorosito en Alianza Lima: "Se la pasó..."

Antes de salir a jugar el partido ante Sport Huancayo, el mismo Néstor Gorosito se encargó de confirmar que firmó su contrato de renovación con Alianza Lima que durante los próximos días el anuncio de hará oficial. El experimentado DT que tantas alegrías le dio a la hinchada blanquiazul seguirá liderando al equipo durante la temporada 2026.

Para el cierre de año, Alianza Lima tiene la obligación de ganar todos los partidos que le faltan por jugar para asegurar su puesto como Perú 2 en la Copa Libertadores. En ese sentido, el manejo de Néstor Gorosito desde el banco es importante y tras haber sido expulsado, ante Huancayo volvió a dirigir desde el ras del campo a sus futbolistas.

Mr. Peet opinó sobre la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima

La noticia de la renovación de Néstor Gorosito tiene un gran peso en el futuro de Alianza Lima y es que esto también dará estabilidad al plantel de cara a lo que serán los siguientes partidos para cerrar la temporada.

Bajo esa premisa, Mr. Peet habló sobre Gorosito asegurando que los objetivos de Alianza no tienen por qué cambiar. "Ya firmó el contrato Néstor Gorosito. Fue positivo ver a Pipo Gorosito nuevamente en la zona técnica (contra Sport Huancayo), se la pasó expulsado. Te proyecta otra cosa cuando está en el banco, incluso es una proyección distinta para el jugador porque está el líder del equipo al borde del campo", sostuvo.

El comentarista y narrador deportivo también hizo énfasis en que se empezará a trabajar en la renovación de ciertos futbolistas y fichajes que sean parte del plan del DT argentino. "Entonces, bueno, una noticia que el hincha de alianza estaba esperando. Ahora esperar el mercado y el movimiento en cuanto a las contrataciones que va a realizar Alianza. Esto no quiere decir que se tenga que distraer porque Alianza tiene que seguir jugando y ganando todo lo que venga", agregó.