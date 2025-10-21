Se descartó la llegada de importante goleador a Alianza Lima para jugar en Paraguay: "No irá"

Alianza Lima se enfoca en poder clasificar a un torneo internacional para la temporada 2026, luego de prácticamente quedar sin opciones de luchar por el título nacional en el Torneo Clausura 2025. En medio de este panorama, se conoció que un delantero extranjero no llegará al cuadro de Néstor Gorosito con miras al año siguiente.

Se descartó la llegada de destacado delantero a Alianza Lima para 2026

Agustín Graneros, actual delantero de Alianza Atlético de Sullana es uno de los futbolistas de la Liga 1 que viene siendo seguido muy de cerca por clubes grandes de la capital, en base a sus buenas actuaciones con el elenco 'Churre'. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció precisamente que su futuro no estará en el Perú para 2026 sino en el extranjero.

Agustín Graneros es titular en el once de Alianza Atlético este 2025

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo señaló a través de sus redes sociales que, hay un emblemático equipo del fútbol paraguayo que está tras sus pasos, por lo que hay grandes chances que esté disputando su último año en el cuadro de Gerardo Ameli. "El delantero argentino Agustín Graneros interesa a un club de Primera de Paraguay. No irá a Alianza Lima", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

¿Cuál será el futuro del delantero Agustín Graneros para 2026?

Si bien no se ha revelado la escuadra que tiene en la mira al atacante nacido en Buenos Aires, Argentina, lo cierto es que, de acuerdo al hombre de prensa, los cuatro mejores clubes del Torneo Clausura de la Liga Paraguaya como Guaraní, Cerro porteño, 2 de mayo y Nacional, lo tienen en carpeta y en las próximas semanas pueden haber mayores novedades, pues las conversaciones están muy avanzadas.

Agustín Graneros y su presente en Alianza Atlético esta temporada

El delantero de 29 años es titular indiscutible en Alianza Atlético de Sullana a lo largo de su temporada. De acuerdo a sus estadísticas, el jugador, quien está en la lista de los goleadores de la Liga 1 2025, registra un total de 31 encuentros entre el Torneo Apertura y Torneo Clausura, además de 13 anotaciones, 6 asistencias y un promedio de 2534 minutos.

Valor en el mercado de Agustín Graneros

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, Agustín Graneros ostenta actualmente una cotización de 550 mil euros en el mercado de pases tras su presente con el 'Vendaval'. De momento, esta cantidad es la más alta en su carrera profesional.