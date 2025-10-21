Cantoro impacta tras pedir a ex Alianza Lima en Universitario para la temporada 2026: "Viene..."

Universitario de Deportes marcha a paso firme rumbo al tricampeonato de la Liga 1 2025. El equipo de Jorge Fossati ganó con lo justo a Ayacucho FC gracias al tanto de José Rivera y se consolida nuevamente en la cima del Torneo Clausura 2025. Bajo ese escenario, el bicampeón con los cremas pidió a un ex Alianza Lima para la próxima temporada.

Mauro Cantoro pidió a ex Alianza Lima en Universitario para el 2026

En la antesala del encuentro frente a los 'Zorros', Mauro Cantoro habló sobre el plantel que debe tener la 'U' de cara al 2026, y no dudó en manifestar que el club debe priorizar la continuidad del volante Jairo Concha con pasado en La Victoria ante el interés de escuadras del extranjero, así como del lateral César Inga, quien viene destacando en el once titular. Sumado a eso, el argentino indicó que el elenco de Ate necesita potenciar su con figuras de renombre.

Jairo Concha y César Inga son titulares en Universitario esta temporada/Foto: LÍBERO

"Si la 'U' quiere apuntar a cosas importantes el año que viene, tendría que retener a jugadores como Concha e Inga. Y eso no significa que no traiga jugadores. De hecho, traería a todo lo que se pueda traer. Debe reforzarse sí o sí", sostuvo en el programa de YouTube, 'Denganche'.

Al respecto, Cantoro señaló que lo ideal debe ser que Universitario consiga fortalecer su primera línea con un nuevo extranjero, y quien tiene que salir para ello es el guardameta Sebastián Britos. "Si me dices qué zona refuerzas, sacando al arquero yo traigo a todo lo que se pueda traer, incluido un central", acotó.

Estadísticas de Jairo Concha y César Inga en Universitario esta temporada

Con relación al volante ofensivo, Jairo Concha, esta temporada viene disputando un total de 38 encuentros con la 'U' en el plano local e internacional. Además, tiene 9 goles, y 10 asistencias. Mientras que, el lateral peruano César Inga, posee 33 duelos oficiales con camiseta crema entre la Liga 1 y Copa Libertadores 2025, así como 1 anotación y 2406 minutos.

Por su parte, el popular 'Jairoco' tiene contrato hasta diciembre de la temporada 2026, y el ex ADT un vínculo con Universitario hasta finales del 2027. Cabe recordar que su arribo al elenco crema se dio a inicios de 2026 procedente del conjunto tarmeño.