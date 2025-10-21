Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso: Fecha y hora confirmada del partido

El Torneo Clausura 2025 entró en su recta final y Universitario de Deportes tiene la primera opción de ganarlo, lo que le dará el título nacional de la temporada. En ese contexto, y en medio del buen momento que se vive en el mundo crema, se conoció la programación del partido ante Deportivo Garcilaso a disputarse en el Estadio Monumental.

El encuentro será el último de la Liga 1 que juegue en casa el equipo de Jorge Fossati, por lo que se espera un lleno total. La noticia se reveló en medio de la alegría de los aficionados merengues luego del agónico triunfo sobre Ayacucho FC en el Estadio Nacional, lo que lo puso más cerca del objetivo.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: fecha y hora confirmada

“Adelanto confirmado. La Liga oficializó que el Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (fecha 18) se juega el viernes 7 noviembre a las 9:00 pm en el Monumental. La Policía dio las garantías”, indicó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X, al igual que en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.

Universitario llega como favorito al encuentro contra Garcilaso

El cierre de la temporada para la ‘U’ será frente a Los Chankas de Andahuaylas, compromiso en el que recibirá el trofeo si todo continúa encaminado para los cremas. Conscientes de que el camino no es fácil, luchan cada jornada como una verdadera final, por lo que el encuentro ante el conjunto cusqueño no será la excepción.

Universitario y los partido que le restan en el Torneo Clausura

Después de vencer a Ayacucho FC en el Estadio Nacional, Universitario de Deportes tendrá cuatro partidos más por disputar y coronarse campeón del año. Para ello primero deberá sostener un duro encuentro frente a Sporting Cristal de vista este jueves 23 de octubre, el cual fue reprogramado. Dicho encuentro es el más atractivo de la jornada 14. A continuación, conoce el resto de partidos: