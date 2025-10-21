Leao Butrón sorprende con duro mensaje tras triunfo de Universitario ante Ayacucho: "Vienen..."

Universitario y Ayacucho FC se enfrentaron por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025, en un partido disputado en el Estadio Nacional de Lima que terminó con agónica victoria para los cremas. Tras el compromiso, el exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón utilizó sus redes sociales para dejar un sorpresivo mensaje.

El polémico comentario se dio por una jugada puntual de la ‘U’ ante los ‘Zorros’. Se trata de una acción que protagonizó el zaguero Anderson Santamaría contra Juan Lucumí y que, para muchos, debió ser expulsado; sin embargo, el árbitro no le mostró la tarjeta roja.

¿Qué dijo Leao Butrón tras el partido de Universitario sobre Ayacucho FC?

Fue en la reciente edición de ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes donde el panel analizaba lo que fue el choque frente al conjunto ayacuchano. Asimismo, se debatió la jugada del defensor de la ‘U’. La pregunta sobre si debió ser expulsado el jugador, fue publicado en la cuenta de X del programa, a o lo que Leao Butrón no dudó en comentar.

“Bajo el reglamento que vienen jugando hace algunos años ellos, no”, dijo con firmeza Leao Butrón. Como era de esperarse, este tema ha generado diversas reacciones en los hinchas y usuarios en general de las redes sociales, pues consideran que también debió dejar la cancha al igual que Andy Polo.

Partidos que les resta a Universitario en el Torneo Clausura