¿Baja ante Cristal? Revelan el estado de Williams Riveros tras duro partido contra Ayacucho FC

Universitario venció a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Nacional, resultado que deja a los cremas muy cerca del objetivo. Horas después del partido, y en medio de las celebraciones de los hinchas merengues, una importante noticia sobre Williams Riveros se dio a conocer.

Cabe mencionar que el jueves 23 de octubre se desarrollará el choque ante Sporting Cristal, el cual fue reprogramado, siendo uno de los más esperados por los hinchas merengues. Para este compromiso, Jorge Fossati no podrá contar con Andy Polo, quien se fue expulsado ante los ‘Zorros’, además de Jesús Castillo, por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Qué pasó con Williams Riveros tras partido contra Ayacucho FC?

“Williams Riveros salió sentido ayer, cojeando, pero según lo que me comentan no es nada grave. Hay un video de la celebración de la ‘U’ en el vestuario en el que está saltando, pero después cuando sale está cojeando”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

De esta manera, una buena noticia llegó para la hinchada crema luego de conocerse las ausencias de Andy Polo y Jesús Castillo. Jorge Fossati podrá contar con el zaguero paraguayo para el choque contra Sporting Cristal, duelo que definirá gran parte del campeonato en parte superior de la tabla de posiciones.

Cuándo se juega el partido Universitario vs Sporting Cristal

Luego del triunfo sobre Ayacucho FC en el Estadio Nacional, Universitario de Deportes visitará a Sporting Cristal en el partido reprogramado del Torneo Clausura 2025 este jueves 23 de octubre.

Partidos que les resta a Universitario en el Torneo Clausura