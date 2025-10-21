0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿Baja ante Cristal? Revelan el estado de Williams Riveros tras duro partido contra Ayacucho FC

¡Atención! Cuando los hinchas de Universitario de Deportes celebraban el agónico triunfo sobre Ayacucho FC en el Nacional, horas después se reveló inédita noticia.

Erickson Acuña
Williams Riveros es una de las figuras de Universitario de Deportes.
Williams Riveros es una de las figuras de Universitario de Deportes. | GLR
Universitario venció a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Nacional, resultado que deja a los cremas muy cerca del objetivo. Horas después del partido, y en medio de las celebraciones de los hinchas merengues, una importante noticia sobre Williams Riveros se dio a conocer. 

Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso chocan en el Clausura.

PUEDES VER: Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso: Fecha y hora confirmada del partido

Cabe mencionar que el jueves 23 de octubre se desarrollará el choque ante Sporting Cristal, el cual fue reprogramado, siendo uno de los más esperados por los hinchas merengues. Para este compromiso, Jorge Fossati no podrá contar con Andy Polo, quien se fue expulsado ante los ‘Zorros’, además de Jesús Castillo, por acumulación de tarjetas amarillas. 

¿Qué pasó con Williams Riveros tras partido contra Ayacucho FC?

“Williams Riveros salió sentido ayer, cojeando, pero según lo que me comentan no es nada grave. Hay un video de la celebración de la ‘U’ en el vestuario en el que está saltando, pero después cuando sale está cojeando”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

De esta manera, una buena noticia llegó para la hinchada crema luego de conocerse las ausencias de Andy Polo y Jesús Castillo. Jorge Fossati podrá contar con el zaguero paraguayo para el choque contra Sporting Cristal, duelo que definirá gran parte del campeonato en parte superior de la tabla de posiciones. 

Cuándo se juega el partido Universitario vs Sporting Cristal

Luego del triunfo sobre Ayacucho FC en el Estadio Nacional, Universitario de Deportes visitará a Sporting Cristal en el partido reprogramado del Torneo Clausura 2025 este jueves 23 de octubre.

Partidos que les resta a Universitario en el Torneo Clausura

  • Fecha 14: Sporting Cristal vs. Universitario (Jueves 23/10 - 8:00 p.m.)
  • Fecha 16: ADT vs. Universitario (Domingo 26/10 - 3:30 p.m.)
  • Fecha 17: Descansa
  • Fecha 18: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (Por programar)
  • Fecha 19: Los Chankas vs. Universitario (Por programar)

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

