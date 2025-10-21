La fuerte advertencia del 'Tunche' Rivera a Sporting Cristal previo a partido clave para el 'tri': "Es un..."

José 'Tunche' Rivera le dio el gol agónico a Universitario ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional y de esta manera, el equipo merengue está cada vez más cerca de conquistar el tricampeonato. Este resultado les ayuda para llegar más confiados previo a su encuentro ante Sporting Cristal.

El Torneo Clausura 2025 tiene un posible dueño que se podría definir por completo en dos fechas si todos los resultados lo acompañan. Universitario se quedó con el triunfo por la fecha 15 del Torneo Clausura y con este resultado, los dirigidos por Jorge Fossati mantienen viva la esperanza de conseguir el campeonato esta semana. A pesar de ello, equipos como Sporting Cristal todavía mantienen la esperanza de mantenerse en la lucha.

José Rivera calienta el partido ante Sporting Cristal

Son miles de hinchas de Universitario que se mantienen a la expectativa por saber si finalmente esta semana podrán celebrar el tricampeonato del fútbol peruano. En el partido frente ADT podrían dar la vuelta, pero antes de ello está el duelo ante Sporting Cristal. Ambos equipos llegan tras haber conquistado dos victorias importantes y en los últimos minutos.

Ante esto, José 'Tunche' Rivera fue contundente al hablar sobre su próximo rival y que a pesar de las bajas de Castillo y Polo, los 'cremas' llegan con la mejor actitud para llevarse los tres puntos. "Es un bonito partido a enfrentar. Ya hemos pasado por estos casos. Creo que en estos casos el equipo está preparado para eso y creo que al que le toque estar, va a estar al 100%, así que por eso no hay problema", declaró para GOLPERU.

Jesús Castillo será baja ante Sporting Cristal tras haber recibido una tarjeta amarilla y sumarse al acumulado, mientras que Andy Polo se fue expulsado a los 79 minutos tras una dura falta sobre Carlos Correa.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sporting Cristal?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario se jugará este jueves 23 de octubre como parte de la fecha 14 tras haber sido suspendido por falta de garantías de seguridad. El encuentro se desarrollará en el Estadio Nacional y se podrá seguir desde la señal de L1 MAX.