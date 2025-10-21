Futbolista clave es duda para el Sporting Cristal vs. Universitario: "Sometido a..."

Dentro de poco se enfrentarán Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes en el Estadio Nacional por el partido que quedó pendiente en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. En ese sentido, en vísperas de este encuentro que podría definir el rumbo de la Liga 1, un futbolista clave preocupó a la hinchada al conocerse que podría ser baja por lesión.

Producto del compromiso con Ayacucho FC, la 'U' no podrá contar con Andy Polo por haber recibido la tarjeta roja ni con Jesús Castillo, que acumuló cartulinas amarillas y por ello se encuentra suspendido. Ahora, para equilibrar la balanza, los celestes también corren el riesgo de tener una ausencia sumamente importante, ya que se trata de un futbolista de la selección peruana.

El periodista Jean Martín Dueñas, mediante sus redes sociales, informó que uno de los centrales más experimentados de Sporting Cristal puede quedar fuera del clásico moderno con Universitario de Deportes. Nos referimos a Luis Abram, experimentado defensor que recién en las próximas horas conocerá si está apto para el duelo en el Estadio Nacional. Esto causó preocupación en los aficionados.

Luis Abram puede ser baja en Sporting Cristal.

Resulta que el hombre de la selección peruana fue sometido a algunas pruebas para descartar un posible desgarro. Este miércoles trabajará con el grupo y, en base a los resultados, se definirá su inclusión por parte de Paulo Autuori. Si se confirma su lesión, será un duro golpe para la zona defensiva del cuadro del Rímac y una enorme ventaja para la 'U'.

Sporting Cristal vs. Universitario: hora y dónde ver el partido

Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes este jueves 23 de octubre por la fecha número 14 del Torneo Clausura y el duelo está pactado para las 20.00 horas. Asimismo, la transmisión del encuentro será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano y podrás seguir el minuto a minuto a través del diario Líbero.