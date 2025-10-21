ADT golpeado antes del duelo clave ante Universitario: sufre hasta cuatro bajas de peso

Dentro de poco ADT recibirá a Universitario de Deportes en Tarma por el Torneo Clausura de la Liga 1, en un partido que será clave para definir al campeón del fútbol peruano. En ese sentido, el 'Vendaval' llega sumamente golpeado debido a que presenta hasta cuatro bajas por diferentes motivos, presentando una enorme ventaja para el cuadro crema en su objetivo por conseguir el 'Tri'.

Como sabemos, los cremas pierden en condición de visitante y previamente caen ante Sporting Cristal se complicarán en la tabla de posiciones, debido a que Cusco FC podría ganar sus compromisos y meterle presión. Por ello, los merengues necesitan ganar de todas formas este cotejo y las ausencias que presentarán los de Tarma son significativas. Comenzando por su director técnico.

Y es que Horacio Melgarejo no podrá dirigir contra Universitario de Deportes debido a que arrastra una sanción, y en su lugar el entrenador de ADT para el duelo por el Torneo Clausura será Cristian Ruggeri. Otra baja que se le suma es la de Víctor Cedrón, delantero que continúa recuperándose de una lesión y por precaución no será convocado para el encuentro.

La tercera ausencia en el 'Vendaval' es Adrián Fernández, delantero que rescindió contrato hace unas semanas y representa un duro golpe para los tarmenses. Finalmente, ADT tampoco podrá contar con Gustavo Dulanto debido a que se encuentra a préstamo de Universitario, y por temas legales no tiene permitido enfrentar al equipo con el cual todavía mantiene contrato.

Gustavo Dulanto será la principal baja en ADT.

ADT vs. Universitario hora y dónde ver

Universitario de Deportes visitará a ADT este domingo 26 de octubre desde las 15.30 horas de la tarde en Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional, y en Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles.