Revelan información sobre el nuevo '9' de Universitario para el 2026: "Es..."
Universitario de Deportes ya piensa en la temporada 2026 y se encuentra buscando un nuevo delantero centro para hacerle competencia a Álex Valera.
Con la temporada prácticamente en el bolsillo, ya que es un hecho que será tricampeón de la Liga 1 dentro de poco, Universitario de Deportes ya piensa en el 2026 y para ello tiene en mente la contratación de un nuevo delantero que le haga la competencia a Álex Valera y José Rivera. Esta vez la directiva merengue debe analizar bien para que no cometer los mismos errores que con Diego Dorregaray y Diego Churín.
Como sabemos, en los últimos años la 'U' no ha sabido traer un '9' de jerarquía y siempre termina dependiendo de Valera, aunque esto solo le sirve en la Liga 1 debido a que en torneos internacionales se nota la falta de gol. Por ello, ahora en Ate están decididos a fichar un atacante potente y el periodista Gustavo Peralta brindó información al respecto en diálogo con el programa L1 MAX.
"Álvaro Barco está a la altura de los fichajes para el próximo año. Los perfiles son interesantes y el '9' es interesante", precisó el mencionado comunicador deportivo, destacando así que hay futbolistas llamativos entre las opciones de delantero que maneja Universitario de Deportes. Eso sí, de momento no se han revelado nombres y probablemente se haga una vez culmine el Torneo Clausura.
¿Diego Churín continuará en Universitario?
Ante la necesidad de contratar un nuevo delantero, es probable que este sea extranjero y por ello la continuidad de Diego Churín es un 'problema', ya que al ser argentino y todavía no poder nacionalizarse se encuentra ocupando un cupo de foráneo. Recordemos que actualmente el reglamento de la Liga 1 únicamente permite seis futbolistas de otro país por equipo. En la 'U' ya están Sebastián Britos, José Carabalí, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña y el ya mencionado atacante.
Por ello, es probable que el ex Cerro Porteño no continúe más en Universitario de Deportes de cara al 2026. Recordemos que el '9' llegó a inicios de temporada a Ate y firmó contrato por todo un año. Es decir, su vínculo legal con los cremas culmina en diciembre del presente 2025.
