- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Olympiacos
- América vs Puebla
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Universitario empató 1-1 ante clásico rival y cedió puntos en la tabla de posiciones
Universitario no pudo vencer a su rival y terminó igualando en importante partido. Con este resultado, los cremas cedieron puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
Universitario de Deportes continúa dándoles alegrías a todas su hinchada. El cuadro crema sigue siendo el principal candidato a poder quedarse con el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, en tienda crema recibieron una dura noticia luego de que terminaran empatando en el último partido y cedieran puntos esenciales en la tabla.
PUEDES VER: Leao Butrón sorprende con duro mensaje tras triunfo de Universitario ante Ayacucho: "Vienen..."
En esta ocasión, nos referimos a las divisiones menores de los merengues, que vienen compitiendo en el Torneo Sub 18 2025. En esta categoría, los cremas están obligados a ganar el Torneo Clausura, para disputar la gran final por lo que deberán sumar victorias en todos sus compromisos para mantenerse en carrera.
Recientemente, Universitario enfrentó a Alianza Lima por la fecha 3 del Grupo B, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los merengues necesitaban ganar para mantenerse en lo más alto, pero no lograron su mejor rendimiento y el duelo terminó igualado 1-1.
Universitario y Alianza Lima igualaron en el Torneo Sub 18. Foto: Alianza Lima
El marcador se abrió a los 37 minutos tras un error en la salida del conjunto crema, que aprovechó Josué Montenegro para adelantar a Alianza. No obstante, en la segunda mitad Universitario mejoró su desempeño y adelantó sus líneas en busca del empate.
A los 49 minutos, luego de un rápido contragolpe, Brian Arias marcó un autogol que permitió la igualdad para los merengues, sellando el 1-1 definitivo. Con este resultado, Universitario dejó escapar dos puntos importantes en la tabla del Grupo B y se ubica en el segundo lugar tras disputarse las tres primeras jornadas.
Cabe señalar que los cremas están obligados a quedarse con el título del Torneo Clausura para poder disputar la gran final, luego de haber perdido el Torneo Apertura ante Sporting Cristal.
Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Sub 18
|Grupo B
|PJ
|Puntos
|1. Alianza Lima
|3
|7
|2. Universitario de Deportes
|3
|5
|3. Sport Boys
|3
|4
|4. Sport Huancayo
|3
|3
|5. ADT
|3
|3
|6. Alianza Universidad
|3
|3
Próximo partido de Universitario en el Torneo Sub 18
Los cremas deberán volver a los entrenamientos pensando en levantar su nivel para poder enfrentar a Sport Huancayo en la fecha 4 del Torneo Clausura. Universitario será visitante en este enfrentamiento.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50