Universitario empató 1-1 ante clásico rival y cedió puntos en la tabla de posiciones

Universitario de Deportes continúa dándoles alegrías a todas su hinchada. El cuadro crema sigue siendo el principal candidato a poder quedarse con el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, en tienda crema recibieron una dura noticia luego de que terminaran empatando en el último partido y cedieran puntos esenciales en la tabla.

En esta ocasión, nos referimos a las divisiones menores de los merengues, que vienen compitiendo en el Torneo Sub 18 2025. En esta categoría, los cremas están obligados a ganar el Torneo Clausura, para disputar la gran final por lo que deberán sumar victorias en todos sus compromisos para mantenerse en carrera.

Recientemente, Universitario enfrentó a Alianza Lima por la fecha 3 del Grupo B, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los merengues necesitaban ganar para mantenerse en lo más alto, pero no lograron su mejor rendimiento y el duelo terminó igualado 1-1.

Universitario y Alianza Lima igualaron en el Torneo Sub 18. Foto: Alianza Lima

El marcador se abrió a los 37 minutos tras un error en la salida del conjunto crema, que aprovechó Josué Montenegro para adelantar a Alianza. No obstante, en la segunda mitad Universitario mejoró su desempeño y adelantó sus líneas en busca del empate.

A los 49 minutos, luego de un rápido contragolpe, Brian Arias marcó un autogol que permitió la igualdad para los merengues, sellando el 1-1 definitivo. Con este resultado, Universitario dejó escapar dos puntos importantes en la tabla del Grupo B y se ubica en el segundo lugar tras disputarse las tres primeras jornadas.

Cabe señalar que los cremas están obligados a quedarse con el título del Torneo Clausura para poder disputar la gran final, luego de haber perdido el Torneo Apertura ante Sporting Cristal.

Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Sub 18

Grupo B PJ Puntos 1. Alianza Lima 3 7 2. Universitario de Deportes 3 5 3. Sport Boys 3 4 4. Sport Huancayo 3 3 5. ADT 3 3 6. Alianza Universidad 3 3

Próximo partido de Universitario en el Torneo Sub 18

Los cremas deberán volver a los entrenamientos pensando en levantar su nivel para poder enfrentar a Sport Huancayo en la fecha 4 del Torneo Clausura. Universitario será visitante en este enfrentamiento.