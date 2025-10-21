0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Universitario empató 1-1 ante clásico rival y cedió puntos en la tabla de posiciones

Universitario no pudo vencer a su rival y terminó igualando en importante partido. Con este resultado, los cremas cedieron puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Angel Curo
Universitario empató 1-1 ante clásico rival y cedió puntos en la tabla de posiciones
Universitario empató 1-1 ante clásico rival y cedió puntos en la tabla de posiciones | Composición: Líbero
Universitario de Deportes continúa dándoles alegrías a todas su hinchada. El cuadro crema sigue siendo el principal candidato a poder quedarse con el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, en tienda crema recibieron una dura noticia luego de que terminaran empatando en el último partido y cedieran puntos esenciales en la tabla.

En esta ocasión, nos referimos a las divisiones menores de los merengues, que vienen compitiendo en el Torneo Sub 18 2025. En esta categoría, los cremas están obligados a ganar el Torneo Clausura, para disputar la gran final por lo que deberán sumar victorias en todos sus compromisos para mantenerse en carrera.

Recientemente, Universitario enfrentó a Alianza Lima por la fecha 3 del Grupo B, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Los merengues necesitaban ganar para mantenerse en lo más alto, pero no lograron su mejor rendimiento y el duelo terminó igualado 1-1.

Universitario vs Alianza Lima

Universitario y Alianza Lima igualaron en el Torneo Sub 18. Foto: Alianza Lima

El marcador se abrió a los 37 minutos tras un error en la salida del conjunto crema, que aprovechó Josué Montenegro para adelantar a Alianza. No obstante, en la segunda mitad Universitario mejoró su desempeño y adelantó sus líneas en busca del empate.

A los 49 minutos, luego de un rápido contragolpe, Brian Arias marcó un autogol que permitió la igualdad para los merengues, sellando el 1-1 definitivo. Con este resultado, Universitario dejó escapar dos puntos importantes en la tabla del Grupo B y se ubica en el segundo lugar tras disputarse las tres primeras jornadas.

Cabe señalar que los cremas están obligados a quedarse con el título del Torneo Clausura para poder disputar la gran final, luego de haber perdido el Torneo Apertura ante Sporting Cristal.

Tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Sub 18

Grupo BPJPuntos
1. Alianza Lima37
2. Universitario de Deportes35
3. Sport Boys34
4. Sport Huancayo33
5. ADT 33
6. Alianza Universidad33

Próximo partido de Universitario en el Torneo Sub 18

Los cremas deberán volver a los entrenamientos pensando en levantar su nivel para poder enfrentar a Sport Huancayo en la fecha 4 del Torneo Clausura. Universitario será visitante en este enfrentamiento.

Angel Curo
