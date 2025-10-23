- Hoy:
Jorge Fossati elogió a sus jugadores tras ganar a Cristal: "Actitud y carácter..."
El DT de Universitario, Jorge Fossati, se rindió ante sus jugadores luego de conseguir el importante triunfo ante Sporting Cristal, que los acerca al tricampeonato.
Universitario de Deportes sacó un vital triunfo 1-0 ante Sporting Cristal este jueves en el Estadio Nacional con gol de Álex Valera, resultado que pone a los cremas a tiro de hacerse con el Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato de Liga 1. Uno de los actores principales de este gran momento del equipo es el DT Jorge Fossati, quien se rindió ante sus jugadores tras quedarse con los tres puntos.
El experimentado entrenador uruguayo se presentó ante los medios de comunicación minutos después del pitido final y tuvo palabras de elogio hacia todos sus dirigidos porque es un plantel con una actitud y carácter encomiables, mostrándose feliz por trabajar con ellos. Sin embargo, dejó en claro que todavía falta para celebrar la estrella 29 pues el domingo deberán enfrentar un duro partido ante ADT.
"Muy feliz porque dirijo un plantel con una actitud y un carácter que realmente es encomiable, pero sigo aferrado a lo que siempre digo: todavía falta y ya estamos trabajando pensando en el domingo, que tenemos otro rival muy complicado, así que porque tenemos todos esa mentalidad es que hemos llegado hasta acá", declaró en conferencia de prensa.
Video: L1 MAX
Fossati valora el triunfo de Universitario ante Sporting Cristal
Antes de referirse sobre su plantel, el 'Nonno' afirmó que tanto él como el aficionado más fanático de la 'U' se imaginaba que en este momento iban a tener una gran diferencia de puntos con respecto a sus rivales en el campeonato, más aún cuando hay clubes con grandes futbolistas. Por ello es que le da un valor especial a la victoria sobre el conjunto bajopontino, destacando las cosas buenas que hicieron en la cancha.
"Creo que ni el más fanático hincha de Universitario se imaginaba esta tabla, partiendo de la base que hay otros equipos peleando por el torneo, por la tabla anual, que tienen un gran equipo, excelentes jugadores, muchos de ellos con una experiencia notable internacional. Le doy un valor inmenso a estos tres puntos porque hemos jugado frente a un gran equipo y me parece que, para tener este resultado, tuvo que haber muchas cosas buenas de nuestro equipo, más allá que uno nunca queda conforme", sostuvo.
Jorge Fossati solo está a un triunfo de ser bicampeón con Universitario
Es preciso señalar que, si bien Universitario solo necesita vencer a ADT este domingo 26 de octubre para ser tricampeón de la Liga 1, Jorge Fossati está a solo una victoria de lograr su segundo título como estratega del elenco merengue a sus 72 años. El primero y único hasta el momento lo consiguió en el 2023, venciendo en la final a Alianza Lima.
Jorge Fossati está a un triunfo de levantar su segundo título de Liga 1 como DT de Universitario. Foto: Universitario de Deportes
