Administrador de Universitario dio rotunda respuesta a las quejas de Néstor Gorosito: "No vale..."
Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, respondió con firmeza a Néstor Gorosito tras sus polémicas declaraciones sobre los supuestos fallos arbitrales que perjudican a Alianza Lima.
Universitario de Deportes se enfrentará a Sporting Cristal en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Antes de este importante encuentro, el administrador Franco Velazco visitó la iglesia de las Nazarenas para rendir homenaje al Señor de los Milagros. Al salir, le consultaron sobre las quejas de Néstor Gorosito. Su respuesta fue contundente.
Franco Velazco, administrador de Universitario, dio rotunda respuesta a las quejas de Néstor Gorosito
Al salir de la santa iglesia ubicada en la Av. Tacna, Velazco fue consultado por lo expuesto por Gorosito, quien en conferencia de prensa se quejó sobre los fallos arbitrales en la Liga 1, aludiendo que la cancha está a favor de otros equipos.
Video: Jax Latin Media
"Renovando la fe, estamos cerca, no hemos logrado nada, estamos concentrados en alcanzar el objetivo, no vale seguir opinando", afirmó.
Ante lo dicho por el técnico argentino, el administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, decidió no dar opiniones, dejando en claro que actualmente solo están concentrados en el objetivo de obtener el tricampeonato de la Liga 1 este fin de semana ante ADT.
Es importante mencionar que en medio de su renovación de contrato con Alianza Lima, Néstor Gorosito utilizó su conferencia de prensa para expresar sus quejas contra los árbitros de la Liga 1 por inclinar la cancha a favor de un equipo sobre otro.
"El club ha expresado públicamente su postura, y nosotros también lo hemos hecho. Lo único que solicitamos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran algo, que se aplique de la misma manera para todos. No buscamos ventajas, sino igualdad de condiciones", expresó.
