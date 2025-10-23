Universitario puede sufrir baja de última hora para enfrentar a Sporting Cristal: "No viene bien"

Universitario de Deportes afina detalles para enfrentar HOY a Sporting Cristal en un nuevo episodio del clásico moderno por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. En las últimas horas, la escuadra merengue recibió una dura noticia luego de conocerse que una de sus figuras está en riesgo de perderse este encuentro.

Universitario puede perder a titular para enfrentar a Sporting Cristal

Durante la última edición del programa 'Mano a Mano', el exportero Diego Penny reveló que Anderson Santamaría podría perderse el partido ante Sporting Cristal. Según comentó, el defensor crema presenta una molestia física, aunque el comando técnico de Jorge Fossati lo esperará hasta el último momento.

"No viene bien Santamaría, está con un problema físico, pero lo van a esperar hasta el calentamiento, lo esperarán hasta el último minutos. Si no llega bien hasta el calentamiento, Aldo Corzo será titular. Es una molestia", expresó Penny.

Video: Denganche

El exguardameta también indicó que Anderson Santamaría hará el último intento en el calentamiento para poder ser titular. Sin embargo, si se confirma su baja por lesión, irá al banquillo y su lugar en la defensa central lo ocupará Aldo Corzo.

Por su parte, el periodista Gustavo Peralta respaldó esta información y precisó que el zaguero crema terminó la última práctica con un dolor en la espalda, aunque descartó una lesión grave. Aun así, el cuerpo técnico evaluará si está en condiciones de ser titular o si Corzo arranca desde el inicio.

"Lo último que se va diciendo es que puede arrancar Aldo Corzo, porque Santamaría está mal. La información es que en la última práctica, Santamaría terminó la práctica con un dolor en la espalda. Hizo terapia ayer en la noche. La información es que no es nada grave, se va a revaluar para ver si va al once titular", indicó el comunicador.

Rodrigo Ureña no será titular ante Sporting Cristal

Otra mala noticia para los hinchas de Universitario, es que el chileno Rodrigo Ureña no será titular ante Sporting Cristal esta noche. Esto ya que Jorge Fossati le dará la confianza a Jorge Murrugarra de iniciar acciones. No obstante, cabe recalcar que el 'Pitbull' estará en el banquillo esperando su oportunidad.

"Yo sé que Ureña esperaba este partido con unas ansias tremendas. No va a arrancar, no arranca, es un hecho que no es titular. No, no creo que malestar, pero todos quieren jugar, pero sí debe decir: es un año difícil para mí... No es un elemento complicado, yo siento que es un elemento muy positivo para el plantel", indicó Gustavo Peralta.