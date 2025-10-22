- Hoy:
José Carvallo confesó que cobró apuesta gracias a gol agónico del 'Tunche' en la 'U': "Gané como..."
El exjugador de Universitario, José Carvallo, festejó por partida doble el triunfo agónico de los cremas ante Ayacucho FC gracias al gol de José 'Tunche' Rivera.
Universitario de Deportes logró un triunfo agónico ante Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025. Euforia total en la afición crema que se vio reflejada en uno de sus exfutbolistas como José Carvallo. El ahora comentarista en L1 MAX fue parte de la reacción del encuentro de los 'merengues' en el Estadio Nacional, en el que confesó en vivo haber ganado una apuesta de último momento.
Como parte de las transmisiones de L1 MAX, se vio un panel que estaba reaccionando al compromiso entre Universitario y Ayacucho FC. Sobre los minutos de descuentos, Carvallo tomó la palabra e indicó que iba a hacer una apuesta por la confianza que le tenía a los 'merengues'.
En primera instancia, el excapitán de la 'U' comenzó a tantear el panorama sobre las cuotas de este cotejo, por lo que se animó a hacer una jugada y revelar, luego del gol agónico del 'Tunche', que se llevó una suma aproximada de 500 soles. Doble emoción para Carvallo que celebró por todo lo alto el triunfo de los dirigidos por Jorge Fossati.
"Ahorita voy a apostar un gol de la 'U', ahorita. Ya está, ¿Un palo o dos? Vamos, ¡Gol ca…!, ¡Gol del 'Tunche'! Bien el 'Tunche'. Ya metí, ya gané. Gané como 500 'mangos'. 100 'mangos' le he metido", manifestó José Carvallo.
(VIDEO: L1 MAX)
Fuera de lo que significó su apuesta, José Carvallo dejó claro que esto no es "suerte" para el equipo de Universitario, sino que tiene esa virtud de seguir buscando los encuentros hasta el minuto final. De hecho, recordó las veces que los cremas ganaron en el Estadio Nacional sobre los descuentos, por lo que es una esencia en esta clase de cotejos.
Partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura 2025
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (Lima)
- Fecha 16: ADT vs Universitario (Tarma)
- Fecha 17: Universitario Descansa
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (Lima)
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (Andahuaylas)
