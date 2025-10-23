Universitario de Deportes se enfrentará a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 y una de las grandes ausencias en el cuadro merengue será el defensor Anderson Santamaría. El entrenador merengue Jorge Fossati reveló el verdadero motivo de su suplencia y por qué decidió colocar a Aldo Corzo.

Jorge Fossati reveló la verdadera razón de la ausencia de Anderson Santamaría ante Sporting Cristal

A través de sus redes sociales, Gustavo Peralta reveló la verdadera razón de la ausencia de Santamaría en el enfrentamiento contra Cristal en el Estadio Nacional de Lima.

Anderson Santamaría sufrió un dolor en la espalda y por eso no jugará ante Sporting Cristal.

"Jorge Fossati señala que Anderson Santamaría tuvo un golpe en la espalda en el partido pasado ante Ayacucho. Hay dolor, pero hoy estará en el banco y a la expectativa para ingresar", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Esto significa que el cambio de Aldo Corzo por Anderson Santamaría se debió a un golpe en la espalda que sufrió en el partido contra Ayacucho FC por la jornada 15 del Clausura.

De esta forma, Jorge Fossati ha tenido que analizar desde cero el partido y ha colocado a tres jugadores inéditos en el once titular para enfrentar al cuadro de Sporting Cristal.

La alineación que enviará el técnico uruguayo para el clásico moderno es la siguiente: Sebastián Britos, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima, Aldo Corzo, César Inga, Jairo Vélez, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra y Alex Valera.

Las grandes novedades de Fossati para tratar de ganar a Cristal son Ancajima por Andy Polo, quien sufrió una expulsión en el último partido, luego Jorge Murrugarra por Jesús Castillo, quien recibió doble amarilla y, por último, Aldo Corzo por Anderson Santamaría, quien sufrió un golpe en la espalda.