Lo último: Universitario sufre dos bajas claves para el partido contra Sporting Cristal

Universitario de Deportes se quedó con un triunfo agónico e importante por 2-1 sobre Ayacucho FC, llegando así envalentonado para el partido con Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025 y cada vez más cerca de ser tricampeón de la Liga 1. Sin embargo, los cremas se llevaron una terrible noticia debido a que sumaron la baja de dos titulares indispensables.

PUEDES VER: Universitario de Deportes cerca de disputar la Liga 2 Perú la próxima temporada

Como sabemos, a la 'U' se le complicó de más vencer a los 'Zorros' en el Estadio Nacional y el triunfo hizo estallar a todos los aficionados, quienes ahora tienen un dolor de cabeza porque no podrán contar con la presencia de Andy Polo para enfrentar a los celestes, ya que el delantero crema se fue expulsado en el segundo tiempo tras una revisión del VAR. Ahora el 'Nonno' deberá analizar quién será su reemplazante.

Andy Polo fue suspendido por la expulsión.

No obstante, esa no es la única baja de Universitario de Deportes de cara al choque con Sporting Cristal, sino que tampoco podrá contar con uno de sus pilares en el mediocampo. Nos referimos a Jesús Castillo, quien se llevó la tarjeta amarilla durante el partido y por acumulación de cartulinas también se encuentra suspendido. Sin duda la baja más importante, aunque también está el regreso de Rodrigo Ureña.

Jesús Castillo acumuló muchas amarillas.

De esta forma, la 'U' deberá visitar a los celestes en el Estadio Nacional con dos sensibles bajas y debe conseguir el triunfo para, casi oficialmente, salir tricampeón de la Liga 1. Recordemos que le saca una diferencia de 7 puntos a Cusco FC con solo tres jornadas más por disputarse, por lo que es muy improbable que no salga campeón del Torneo Clausura 2025.

Universitario vs. Sporting Cristal: hora y dónde ver

El partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal iniciará a las 20.00 horas de este jueves 23 de octubre y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.