Así se jugarían los playoffs rumbo a la Libertadores 2025 si hoy terminara el Torneo Clausura

Universitario se convirtió en el primer clasificado a la Copa Libertadores 2026 y es el principal candidato a quedarse con el título de la Liga 1. Sin embargo, la lucha por los demás cupos internacionales sigue encendida: Alianza Lima, Cusco FC, Sporting Cristal y otros equipos buscan asegurar su lugar en los playoffs que definirán los cupos para el torneo Conmebol. ¿Cómo quedarían las llaves si el campeonato terminara hoy?

Universitario es el principal favorito para quedarse con el título del Torneo Clausura y, al haber ganado también el Apertura, según las bases, obtendrá el cupo como Perú 1 para la Copa Libertadores 2026. En tanto, los demás cupos internacionales se definirán mediante los playoffs, instancia que determinará qué equipos irán directamente a la fase de grupos y cuáles deberán disputar las fases previas.

¿Quiénes jugarían los playoffs si hoy acabara la Liga 1?

Si la Liga 1 terminara tras disputarse la fecha 15 del Clausura, los primeros lugares de la tabla acumulada indicarían que Alianza Lima ocupa el segundo puesto, por lo que clasificaría directamente a la “final” de los playoffs.

Por su parte, Cusco FC se ubica en la tercera posición y Sporting Cristal en el cuarto lugar. En este escenario, ambos equipos tendrían que enfrentarse en una primera llave, donde el perdedor obtendría el cupo de Perú 4, clasificando a la primera fase de la Copa Libertadores 2026.

Si hoy acabara la Liga 1, Alianza Lima pelearía por ser Perú 2 o Perú 3. Foto: Liga 1

El ganador de ese enfrentamiento se mediría ante Alianza Lima en la "gran final", donde el equipo que resulte vencedor se quedará con el cupo de Perú 2, asegurando su presencia en la fase de grupos, mientras que el perdedor será Perú 3 y disputará la Fase 2 del torneo continental.

Así marchan los primeros lugares de la tabla acumulada de la Liga 1

Cabe señalar que, a falta de 3 fechas para el final del campeonato, Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso siguen en la pelea por meterse en los primeros 4 lugares.