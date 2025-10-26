Ex Sporting Cristal celebró y dio un firme calificativo al triunfo de Los Chankas: "Histórico"

Un verdadero batacazo se dio este domingo en el Estadio Alberto Gallardo, donde Sporting Cristal fue sorpresivamente derrotado 1-0 a manos de Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, resultado que no solo fue celebrado por la hinchada andahuaylina, sino además por un exjugador del cuadro celeste, quien además dio un calificativo al triunfo de los dirigidos por Walter Paolella.

La figura del compromiso fue Hairo Camacho. El arquero de los 'Guerreros Chankas', quien tuvo un paso por el club de La Florida, defendió a ultranza su portería en más de 90 minutos y le dio la victoria a su equipo, la cual festejó por todo lo alto y calificó como histórica por haber sido de visita contra un rival que pelea en los primeros puestos.

"Es histórico y mucho más cuando le ganas a un equipo que siempre pelea arriba, porque después de dos años del club en Primera División estamos peleando por un cupo a la Sudamericana, es historia. Se lo dedicamos a la hinchada. Todos los equipos del Perú lo dicen, que tal hinchada tenemos", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Hairo Camacho se formó en Sporting Cristal y mencionó como salió del club

Muy poco se conoce sobre la carrera del guardameta de 31 años, pero un dato relevante es que culminó su formación como futbolista profesional en el cuadro bajopontino, con los que jugó en las divisiones menores y estuvo en la reserva hasta que a finales de 2015, los directivos de ese entonces le dijeron que se busque otro destino.

"Fui formado en Cristal, hice menores y reservas. Lamentablemente, cuando toqué la puerta para ver qué iba a pasar conmigo en un futuro, me dijeron que busque otras oportunidades. Eso hice y gracias a Dios estoy acá", agregó.

Hairo Camacho viene destacando con Los Chankas

Después de un año en Segunda División jugando con San Marcos FC, Hairo Camacho firmó contrato con Los Chankas, volviendo a la Liga 1 después de que en 2023 estuviese sin actividad en Cusco FC. Con la escuadra apurimeña ha gozado de continuidad que no había tenido temporadas anteriores en la máxima categoría del fútbol peruano, a tal punto de tapar 15 partidos, en los que recibió 25 goles y dejó dos veces su portería en cero.