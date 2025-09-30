¿Universitario jugará ante Los Chankas en Trujillo por el Clausura? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes tiene grandes chances de levantar el título del Torneo Clausura 2025 y el tricampeonato de la Liga 1 en la última fecha del certamen ante Los Chankas de visita. Sin embargo, un rumor muy fuerte sonó con respecto a la ciudad donde se disputará el partido pues la sede sería el Estadio Mansiche. En ese contexto, conoce la información más reciente sobre el tema.

Ante las especulaciones vertidas en el ciberespacio en las últimas horas, el cuadro andahuaylino dio a conocer su clara postura con respecto al escenario del duelo frente a la 'U', asegurando que no se tiene pensado jugar en Trujillo, sinó en el Estadio Los Chankas o, como otra alternativa, el Municipal de Talavera; recintos deportivos inscritos por el club a la FPF.

"Desde Los Chankas me informan que la última fecha ante Universitario no se contempla jugar de local en el IPD Mansiche de Trujillo. El estadio principal del conjunto de Andahuaylas es Los Chankas y el alternativo es Talavera", mencionó el periodista Ernesto Macedo mediante una publicación en su cuenta verificada de X.

Se descartó que el Universitario vs. Los Chankas por la última fecha del Torneo Clausura se juegue en Trujillo. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Se rumoraba que el Universitario vs. Los Chankas se jugaría en Trujillo

En las redes sociales estalló el rumor de que los 'Guerreros Chankas' estaban contemplando la idea de enfrentarse al conjunto merengue en la 'Ciudad de la Eterna Primavera' por la jornada 19 del Clausura, y que incluso ya habían gestiones para concretar al Masiche como el estadio sede.

¿La razón? Se aducía que era por un tema de aforo en el recinto deportivo de Trujillo, el cual era más grande que la cancha donde los dirigidos por Walter Paolella hacen normalmente de local. No obstante, todo quedó en una especulación y la gente de Andahuaylas podría volver a ser el lugar donde se levante un título nacional a fin de temporada.

Universitario vs. Los Chankas no tiene fecha definida

Hasta el momento, solo se sabe de manera oficial la programación de partidos por el Torneo Clausura 2025 hasta la fecha 15, por lo que recién el día y la hora del duelo entre Universitario vs. Los Chankas recién se conocerá dentro de unos meses, pero todo haría indicar que se disputaría entre el 21 y 23 de noviembre.