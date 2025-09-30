¡Atención, Universitario! Se reveló la clausula que le ha puesto Cusco FC a Facundo Callejo

Universitario de Deportes está atravesando un gran momento futbolístico pues vencieron a Cusco FC el fin de semana pasado y dieron un paso importante en su lucha por el tricampeonato. Sin embargo, en tienda crema están comenzando a planificar lo que será la temporada 2026 y uno de los jugadores que los hinchas quieren que llegue al club es Facundo Callejo.

El delantero argentino la viene rompiendo con camiseta del Cusco FC este 2025 a punta de goles, los cuales han llamado la atención de los aficionados de la 'U' y de los clubes más importantes del fútbol peruano. Por ello, el cuadro imperial decidió renovarle el contrato hasta 2027 con una clausula de salida, monto que acaba de ser revelado. Conoce cuanto tendrían que pagar los merengues para tener en sus filas al 'Torero' el próximo año.

Se dio a conocer la clausula que le ha puesto Cusco FC a Facundo Callejo

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer que el futbolista de 33 años tiene una clausula en su contrato, la cual estipula un monto elevado, pero manejable para los interesados en ficharlo. Además, descartó que la cantidad puesta por los 'Guerreros Dorados' sea igual o superior a la de 2 millones de dólares.

"Facundo Callejo, que tiene contrato con Cusco FC. Quiero aclarar una cosa, pues el otro día dije un dato erroneo, que debe estar tasado su clausula de salida en 2 millones de dólares. No, es mucho menos, es un monto manejable si la 'U', Alianza o Cristal quieren ir por él", sostuvo el citado comunicador en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Video: L1 MAX

Facundo Callejo le ha marcado tres goles a Universitario

Si Cusco FC está realizando una buena campaña en la Liga 1 2025 es por haber conformado un plantel poderoso en ataque, donde Callejo es el elemento más destacado del conjunto dirigido por Miguel Rondelli. El ariete nacido en Tandil es el máximo goleador del campeonato con 21 tantos, de los cuales tres les ha marcado a Universitario.

En el Torneo Apertura, 'Facu' convirtió un doblete en la victoria de los 'Dorados Imperiales' por 2-0 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, mientras que en el Clausura puso el 2-1 parcial en el triunfo crema con un cabezazo que fue elogiado por la hinchada de la 'U'.

Video: GOLPERU

Facundo Callejo mostró su deseo de jugar en un equipo grande de Perú

En reciente entrevista con un medio local, Facundo Callejo fue consultado sobre la posibilidad de llegar a un equipo grande del fútbol peruano, deseo que no dudó en expresar, pero que para que le llegue la oportunidad tiene que trabajar duro y parejo.

"Creo que cualquier futbolista anhela jugar en un equipo grande de cualquier país. Y el que te dice que no, estimo que miente o no es sincero. ¿A qué jugador peruano no le gustaría jugar en Boca, River, Barcelona, LDU, Bolívar o The Strongest? Lo mismo pasa con nosotros. ¿A quién no le gustaría estar en Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal o Melgar? Hay que trabajar para eso", declaró.