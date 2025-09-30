Filtran partido clave de Universitario para salir tricampeón de la Liga 1: "Una plaza jod..."

Si bien es el candidato principal a llevarse el Torneo Clausura, Universitario de Deportes todavía debe afrontar muchos partidos complicados en el certamen nacional para conseguir el tricampeonato de la Liga 1, como por ejemplo el encuentro ante Sporting Cristal. Sin embargo, dejando a un lado al cuadro del Rímac, existe un rival sumamente duro que deberá derrotar el elenco de Jorge Fossati para cumplir con sus objetivos.

Y es que por la fecha número 16 del Clausura la 'U' deberá visitar un ciudad muy compleja para todos los elencos limeños que la han visitado, sobre todo por el tema de la altura, un factor que al conjunto merengue suele afectarle. Nos referimos a ADT, que marcha quinto en la tabla de posiciones y de local es un rival que se hace fuerte, sin contar que se encuentra en la lucha por meterse a la próxima Copa Sudamericana.

Incluso, en el programa Mano a Mano vía DENGANCHE en YouTube, el periodista Mauricio Loret de Mola se refirió a este importante partido que afrontará Universitario de Deportes dentro de pocas semanas. "En Tarma, ADT es favorito ante la ‘U’. Ningún equipo de la capital ha podido ganar ahí. Es una plaza jodida. Es el rival a vencer para la ‘U’", precisó el mencionado comunicador, dándole énfasis a este duelo.

Vale precisar que ADT esta temporada ya se enfrentó a Alianza Lima y Sporting Cristal en Tarma por la Liga 1, obteniendo triunfos por 3-0 y 3-1 respectivamente. Asimismo, si queremos contar a Sport Boys como capitalino pese a ser del Callao, el 'Vendaval' sigue invicto debido a que igualaron 2-2. Por ello, los dirigidos por Jorge Fossati deberán prepararse bien para este trascendental compromiso.

