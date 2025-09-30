¡Confirmado! Alianza Lima se 'refuerza' con ex Cantolao para recta final del Torneo Clausura

Alianza Lima inició una nueva etapa en la temporada luego de su dura eliminación de la Copa Sudamericana 2025 ante la U de Chile, pues ahora se enfoca en el Torneo Clausura donde espera recuperar terreno, pese a lo complicado que resulte. En ese contexto, una llamativa noticia se dio a conocer.

Y es que el cuadro blanquiazul captó la atención de los hinchas con un importante anuncio que se dio recientemente, el cual tiene que ver con un futbolista en el ataque. Para muchos aficionados, un jugador que ha demostrado ser una pieza importante en el campo, por lo que es de mucha utilidad para el entrenador.

Alianza Lima captó la atención de los hinchas en redes sociales

Hinchas de Alianza Lima confían en recuperarse en el Torneo Clausura

Alianza Lima busca estar en una mejor posición en la tabla de posiciones cuando enfrente a Atlético Grau este miércoles. En la previa de este partido, el club victoriano compartió una gráfica en el que se luce a Jesús Castillo, quien regresa a la lista de convocados. El ex mediocampista de Cantolao no ha sumado minutos en los últimos encuentros: no entró en la nómina para la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, además del reciente choque frente a Cienciano.

Cabe mencionar que el ‘Pipo’ maneja otros nombres como volantes de contención, ellos son Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui. Por esta razón, el mediocampista formado en las divisiones menores del club blanquiazul no es considerado en esta parte de temporada.

Lista de convocados de Alianza Lima frente a Atlético Grau

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

Luego de perder en el Cusco ante Cienciano, Alianza Lima tendrá un nuevo reto por el Torneo Clausura cuando reciba en Matute a Atlético Grau, este miércoles 1 de octubre. La transmisión de este compromiso estará a cargo de L1 MAX.