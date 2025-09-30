- Hoy:
Prensa chilena dio rotundo calificativo a Carlos Zambrano tras nueva expulsión con Alianza: "No..."
Redgol impactó en los hinchas al referirse a la dura falta que cometió el zaguero de Alianza Lima, Carlos Zambrano ante Cienciano y le dieron un potente calificativo.
Carlos Zambrano viene estando en el ojo de la tormenta, luego de sumar una nueva expulsión con Alianza Lima esta temporada. Esta vez, el defensa del cuadro íntimo fue protagonista de una polémica acción contra el futbolista Santiago Arias de Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.
PUEDES VER: Delgado dio fuerte comentario sobre Alianza tras derrota que lo aleja del Clausura: "El camerín..."
Prensa chilena dio firme calificativo a Carlos Zambrano
Evidentemente, esta jugada no pasó desapercibida en Chile. Bajo esa premisa, Redgol hizo noticia con un reciente artículo en donde hicieron hincapié sobre la reincidente tarjeta roja que recibió el 'Káiser' frente al 'Papá'. Además de ello, calificaron su falta como "codazo maletero".
"¡No aprende! Le pegó a Charles Aránguiz y ahora volvió a irse expulsado por codazo maletero", precisó el reconocido medio del país sureño. Por si fuera poco, también le dejaron un firme mensaje al técnico argentino, Néstor Gorosito.
Redgol y su reacción tras la nueva expulsión de Carlos Zambrano
"Alianza Lima jugaba contra Cienciano en el Cusco. Era la posibilidad de sacarse la rabia por la caída en Chile. Pero, todo se nubló con un codazo en la nuca que pegó Zambrano, cuando iban apenas 35 minutos de juego. La acción fue revisada por el VAR y, cuan repitente, el seleccionado nacional peruano se ganó la roja. Veamos a qué le echa la culpa ahora Gorosito", agregaron.
Carlos Zambrano sumó una nueva expulsión en su carrera profesional
El 'León' Carlos Zambrano, acaba de sumar su sexta expulsión con la escuadra blanquiazul en lo que va de la temporada. Ante ello, se conoció que, el club de La Victoria le impondrá una fuerte sanción económica.
"He hablado con con todo el grupo en general y sobre todo con el área deportiva, con Franco Navarro y con Franquito. La tengo clara, sé que voy a recibir una sanción económica y simplemente asumirlo. No me excuso en nada. Simplemente, a poner la cara y tratar de salir adelante porque se la calidad de jugador que soy. En este momento me está tocando una mala racha del cual no le huyo, pero quedan partidos por delante y sé que me puedo reponer lo más pronto posible", manifestó el zaguero nacional en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes.
