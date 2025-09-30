- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Fossati anunció 'refuerzo' de Universitario para partido contra Alianza Atlético
En la previa de la fecha 12 del Clausura 2025, Jorge Fossati adelantó a los hinchas el regreso de un destacado futbolista para el partido ante Alianza Atlético en Trujillo.
Jorge Fossati y todo el plantel de Universitario de Deportes está a caminando a paso firme en su objetivo de alcanzar el 'tri', pero para ello debe seguir ganando sus partidos y el próximo será contra Alianza Atlético como visitante. En la previa de este encuentro, los merengues sumaron a importante jugador.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?
Jorge Fossati anuncia el regreso de Gabriel Costa
El director técnico de Universitario de Deportes confirmó que para el partido contra Alianza Atlético va a tener disponible a Gabriel Costa, quien se reincorpora en un buen momento de la temporada donde la 'U' está luchando para conseguir el tricampeonato y hacer historia para el club.
"Vuelve Gabriel Costa. Vuelve 'Gabi'", sostuvo Jorge Fossati adelantando que para la siguiente jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 podrá realizar algunos cambios en caso las cosas lleguen a complicarse. El objetivo de los merengues es claro: seguir sumando de a tres y mantenerse como líder absoluto.
Fossati no minimiza a su rival
A pesar de la gran diferencia de puntos que existe entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético, el experimentado Jorge Fossati destacó el rendimiento de su rival antes de su llegada a Trujillo, lugar donde tiene la posibilidad de mantener su racha de victorias.
"Alianza Atlético es un equipo que para mí no coincide la tabla con lo bueno que son, así que vamos a tratar de hacer un gran partido para poder traernos los puntos", señaló el uruguayo que busca escribir un nuevo capítulo en su historia con Universitario de Deportes.
¿Qué partidos le faltan por jugar a Universitario?
Revisa el calendario de partidos que le queda por jugar a Universitario de Deportes luego de su victoria ante Cusco FC en el Estadio Monumental.
- Fecha 12: Alianza Atlético (V)
- Fecha 13: Juan Pablo II (L)
- Fecha 14: Sporting Cristal (V)
- Fecha 15: Ayacucho FC (L)
- Fecha 16: ADT (V)
- Fecha 17: Descansa
- Fecha 18: Garcilaso (L)
- Fecha 19: Los Chankas (V)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50