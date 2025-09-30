Fossati anunció 'refuerzo' de Universitario para partido contra Alianza Atlético

Jorge Fossati y todo el plantel de Universitario de Deportes está a caminando a paso firme en su objetivo de alcanzar el 'tri', pero para ello debe seguir ganando sus partidos y el próximo será contra Alianza Atlético como visitante. En la previa de este encuentro, los merengues sumaron a importante jugador.

Jorge Fossati anuncia el regreso de Gabriel Costa

El director técnico de Universitario de Deportes confirmó que para el partido contra Alianza Atlético va a tener disponible a Gabriel Costa, quien se reincorpora en un buen momento de la temporada donde la 'U' está luchando para conseguir el tricampeonato y hacer historia para el club.

"Vuelve Gabriel Costa. Vuelve 'Gabi'", sostuvo Jorge Fossati adelantando que para la siguiente jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 podrá realizar algunos cambios en caso las cosas lleguen a complicarse. El objetivo de los merengues es claro: seguir sumando de a tres y mantenerse como líder absoluto.

Fossati no minimiza a su rival

A pesar de la gran diferencia de puntos que existe entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético, el experimentado Jorge Fossati destacó el rendimiento de su rival antes de su llegada a Trujillo, lugar donde tiene la posibilidad de mantener su racha de victorias.

"Alianza Atlético es un equipo que para mí no coincide la tabla con lo bueno que son, así que vamos a tratar de hacer un gran partido para poder traernos los puntos", señaló el uruguayo que busca escribir un nuevo capítulo en su historia con Universitario de Deportes.

¿Qué partidos le faltan por jugar a Universitario?

Revisa el calendario de partidos que le queda por jugar a Universitario de Deportes luego de su victoria ante Cusco FC en el Estadio Monumental.