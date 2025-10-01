- Hoy:
Figura de Alianza Atlético dio fuerte calificativo a Universitario previo al duelo por Liga 1: "Es uno..."
Agustín Graneros, delantero de Alianza Atlético, aprovechó una entrevista para lanzar un contundente mensaje dirigido a Universitario de Deportes, su próximo rival en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Atlético por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 en un encuentro que promete estar de candela por el contexto en que ambos clubes se encuentran, ya que el cuadro merengue se encuentra en los primeros puestos y está a pasos de coronarse con el tricampeonato si logra victorias, mientras que los de Sullana intentarán dar el gran golpe y entrar en los puestos de arriba.
Agustín Graneros, delantero de Alianza Atlético, dio rotundo comentario a Universitario previo al duelo por Liga 1
Con el contexto en juego, Agustín Graneros, delantero de Alianza Atlético, fue entrevistado por L1MAX y salió al frente para dar un fuerte calificativo a Universitario, con el objetivo de ganar este partido para intensificar el campeonato peruano.
Además, el conjunto de Sullana tiene una racha invicta ante clubes catalogados grandes del Perú: Alianza Atlético le ganó a Alianza Lima, Sporting Cristal y ahora buscan cerrar de forma exitosa vencer a Universitario por el Clausura.
"Es uno de los objetivos que tenemos: no perder durante el año contra ninguno de los tres grandes, así que esperemos que mañana se pueda lograr", afirmó Graneros de forma contundente.
Video: L1MAX
Alianza Atlético buscará puesto de clasificación a la Copa Sudamericana venciendo a Universitario
Por otro lado, Agustín Graneros, jugador de Alianza Atlético, expresó su deseo de obtener un cupo en la próxima Copa Sudamericana 2026. Por ello, necesitan buscar la victoria en el enfrentamiento contra Universitario de Deportes.
"Creo que estos partidos tienen una motivación adicional a los demás. Considero que este partido será muy importante, ya que necesitamos los tres puntos para continuar en esta lucha por un puesto internacional, que fue nuestro objetivo al inicio del año", expresó con firmeza.
