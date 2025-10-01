¿Incentivos? Agustín Graneros reveló potente razón para vencer a Universitario: "Motivación extra"

Estamos a solo horas del inicio del partido entre Alianza Atlético vs Universitario en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Los cremas buscarán seguir en la senda del triunfo y encaminarse al título nacional. No obstante, en la previa del encuentro, el delantero de los 'Churres', Agustín Graneros, impactó al revelar que tendrán una motivación especial para vencer a los merengues.

El atacante del cuadro piurano brindó declaraciones al programa 'L1 Radio', donde fue consultado por sus sensaciones antes de este encuentro clave, teniendo en cuenta que varios equipos esperan una caída de la ‘U’ para acortar distancia con el líder.

Al respecto, Graneros confesó que el plantel tiene una motivación adicional, aunque no se trata de incentivos externos, sino de la necesidad de sumar de a tres para seguir en carrera por un lugar en un torneo internacional para la próxima temporada.

Video: L1MAX

"Creo que estos partidos tienen una motivación extra a los demás. Me parece que va a ser muy importante este partido, porque necesitamos los tres puntos para seguir en esta pelea por un puesto internacional, que es lo que nos planteamos a inicio de año", declaró.

Agustín Graneros reveló su deseo de jugar en Universitario

En los últimos días, el delantero fue vinculado como posible refuerzo de Universitario para la próxima temporada. Consultado sobre esa posibilidad, no ocultó su ilusión de vestir alguna vez la camiseta de un equipo grande del fútbol peruano, aunque dejó en claro que hoy su mente está en Alianza Atlético.

"El objetivo de todo jugador es poder jugar en un equipo grande. Hoy mi cabeza está acá, tratando de mantenerme en el presente y no pensar mucho en lo que se viene. Estoy tratando de poner todo mi esfuerzo y cabeza en este partido", aseguró.

Alianza Atlético buscará imponerse ante Universitario

Alianza Atlético de Sullana está obligado a vencer a Universitario para seguir peleando por un torneo internacional. Actualmente, los dirigidos por Gerardo Ameli ocupan el octavo lugar de la tabla acumulada con 44 puntos, a solo seis unidades del cuarto puesto que otorga clasificación a la Copa Libertadores.

Con ese objetivo, los ‘Churres’ intentarán prolongar su invicto ante los equipos grandes y soñar con hacer historia. Para ello, contarán con Agustín Graneros, su máximo artillero en la temporada con 11 goles.