Alineaciones Universitario vs Alianza Atlético: el once de Fossati para dar el golpe en Trujillo

Universitario de Deportes quiere afianzarse como líder en la cima del Torneo Clausura 2025. Ahora, la escuadra merengue apunta a volver a celebrar en el Estadio Mansiche de Trujillo frente al elenco 'Churre', sin embargo, los cremas no la tendrán nada fácil ya que el rival de turno busca reencontrarse con una victoria. ¿Cómo formarían Jorge Fossati y Gerardo Ameli?

Alineación de Universitario:

Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí/César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez, Álex Valera .

A pesar de las bajas de Paolo Reyna y Horario Calcaterra por lesión. Jorge Fossati y su comando técnico saben que no pueden dar ningún margen de error y menos en un duelo tan trascendental contra el 'Vendaval'. En esa línea, el 'Nono' ya bosqueja un potente once, en la que ratificará a varios de sus referentes.

Tras el último entrenamiento realizado en la capital, se espera que el técnico uruguayo use el mismo equipo que viene de derrotar a Cusco FC en el Estadio Monumental. No obstante, de momento, la única duda surge por la banda izquierda entre José Carabalí y César Inga.

Universitario quiere afianzarse en la punta del Clausura ante Alianza Atlético

Bajo ese contexto, y de no haber algún cambio de última hora, se espera que los de Ate formen de la siguiente manera: Britos en el arco, Santamaría, Riveros, Di Benedetto en defensa, Polo e Inga/Carabalí como carrileros por las bandas, Castillo, Pérez Guedes y Concha como referente en el mediocampo de los cremas. Más adelantados, el ecuatoriano Jairo Vélez y el goleador de la 'U' esta temporada, Álex Valera, que está onfire en la Liga 1.

Alineación de Alianza Atlético:

Diego Melián, Juan Quiñones, José Villegas, Horacio Benincasa, Anthony Gordillo, Erick Perleche, Federico Illanes, Hernán Lupu, Jimmy Pérez, Guillermo Larios, Agustín Graneros.

Por otro lado, el cuadro local, Alianza Atlético de Sullana necesita volver a la senda del triunfo ante la 'U'. Sin embargo, no la tarea no será del todo fácil ya que el conjunto de Gerardo Ameli tendrá hasta 3 ausencias claves.

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el volante Frank Ysique sufrió de un esguince de grado 2 y será baja hasta por casi 4 semanas. A su vez, Jorge del Castillo no viajó a la Ciudad de la Eterna Primavera,

Alianza Atlético busca recuperarse en el Clausura tras caer ante ADT

Finalmente, como se recuerda, el defensa Piero Guzmán está a préstamo desde Universitario, lo cual, impide que por cláusula enfrente al equipo merengue. Pese a ello, el DT argentino parece haber encontrado su estrategia para tratar de dar la sorpresa ante el vigente líder del Clausura.