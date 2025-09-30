- Hoy:
Alan Díez advierte a Alianza y Cristal: "La 'U' es el mejor equipo del Perú y se viene el tetra"
El comentarista deportivo encendió el debate al asegurar que Universitario ya es tricampeón, además aconsejó a Alianza Lima y Sporting Cristal por las próximas temporadas.
Aunque quedan ocho fechas por jugar y 24 puntos por disputarse para definir al campeón de la Liga 1 2025, muchos hinchas y personajes se aventuran a señalar que Universitario —por tener cinco puntos a su favor — ya puede debe ser considerado tricampeón, tal es el caso de Alan Díez, quien fiel a su estilo encendió el debate para asegurar que la 'U' puede ser tetra y hasta pentacampeón.
PUEDES VER: Pedro García disparó contra Alianza: "Zambrano es el síntoma de la enfermedad pero no es la única"
En el programa deportivo 'Vamos al VAR', el comentarista fue contundente al explicar que el club dirigido por Jorge Fossati no cederá ningún enfrentamiento que se le avecina en el Torneo Clausura, porque lleva el título de ser el mejor equipo del presente en la liga nacional.
"Te voy a decir una cosa, yo creo que la 'U' puede ganar a todos los que se le crucen en el camino y sabes ¿por qué? porque es el mejor equipo del Perú. Hoy la 'U' es el mejor equipo, me duele en el alma no mencionar a Cristal, pero la 'U' es el mejor del fútbol peruano, juega bien, no pasa apuros y la tabla acumulada lo dice", expresó Alan Díez.
Pero no fue todo, además se atrevió a advertir a Alianza Lima y Sporting Cristal para mejorar sus planteles, incluso indicó que el buen funcionamiento de Universitario no viene por nombres específicos, pues el plantel se está renovando y mantiene la clave de seguir siendo el puntero.
"Más bien a Cristal y Alianza Lima se tienen que poner las pilas porque se viene el 'tetra' y después de va a venir el 'penta' y en serio les digo… Es que está derechito la 'U'… Ya metiste a Santamaría, carne nueva, ya metiste a Inga, Jairo Vélez, Castillo… no creas que el próximo año verás a Riveros - Di Benedetto - Corzo, está cambiando la 'U' y con el mismo libreto", añadió:
Finalmente, el conductor fue enfático al referirse directamente sobre los 'blanquiazules': "Si Alianza que tiene el poder económico ahora de traer a Peña, Aquino, Ceppelini, Enríquez, Viscarra, Paolo, Barcos y no le puede tumbar la fiesta a la 'U', tiene que contratar mejor y Cristal igual, sino la 'U' va galopando, galopando y va a ganar todos los años".
