Jorge Fossati sorprendió al dejar rotundo calificativo a Alianza Atlético: "Es un equipo..."

En uno de los partidos más destacados de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Universitario visita a Alianza Atlético este miércoles en un duelo donde los cremas buscarán seguir afianzándose en la punta del campeonato ante un rival que promete dejarle las cosas difíciles. En la previa al cotejo, Jorge Fossati impactó a más de uno al referirse de forma tajante sobre el cuadro 'Churre'.

La delegación de la 'U' viajó este martes a Trujillo y previo a abordar, el entrenador uruguayo calificó al 'Vendaval del Norte' como un equipo que es muy bueno y que su posición en la tabla no es el que debería tener por su nivel de juego, por lo que tendrá que armar una estrategia infalible para quedarse con la victoria.

"El rival (Alianza Atlético) es un equipo que no condice la tabla con lo bueno que es, me parece a mí. Así que vamos a tener que hacer un gran partido para podernos traer los puntos", declaró el 'Nonno' en entrevista con los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Video: Entre Bolas

Jorge Fossati sabe perfectamente el poderío de Alianza Atlético

Si hay un rival al que a Jorge Fossati le ha costado superar en sus etapas como DT de Universitario, ese ha sido Alianza Atlético. El entrenador uruguayo ha dirigido tres duelos frente al conjunto sullanense, de los cuales ha perdido dos y solo ha podido ganar uno, números negativos que buscará equilibrar en el Estadio Mansiche.

El enfrentamiento más reciente fue por la jornada 12 del Torneo Apertura en mayo pasado. El Estadio Monumental fue el escenario que vio como Luis Olmedo rompió la paridad a los 26 minutos para darle el triunfo a la visita por la mínima diferencia, resultado que significó además la primera derrota merengue en su recinto deportivo por Liga 1 tras más de dos años invicto.

Video: GOLPERU

Universitario no podrá contar con todas sus figuras ante Alianza Atlético

Este duelo es muy importante para la 'U' pues un triunfo le permitirá mantenerse a cinco puntos de diferencia del segundo lugar a falta de siete fechas para el final del Clausura. Sin embargo, no podrá contar con todos sus jugadores disponibles, pues Paolo Reyna no se pudo recuperar de una lesión en el tabique y se perderá el partido. Por su parte, Jesús Castillo y Gabriel Costa se recuperaron de sus molestias físicas y viajaron con el plantel a Trujillo.