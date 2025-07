Alianza Atlético publica inédita 'burla' a Alianza Lima tras empate en Matute: "Puro 'Biri Biri'"

Por la segunda jornada del Torneo Clausura, Alianza Lima igualó en Matute ante Alianza Atlético y complica sus chances de pelear el certamen de la Liga 1. La otra cara de la moneda lo tiene el equipo 'Vendaval', quien dejó polémico mensaje en 'son de burla' para festejar esta paridad en casa de los blanquiazules.

A través de las redes sociales de los de Sullana, se publicó dos postales en el que se observa a la figura del equipo como Miguel Agustín Graneros. El atacante no solo fue clave en el empate obtenido en Matute contra los 'íntimos', sino también en el encuentro por el Apertura en el que el 'Vendaval' venció por 3-1 con doblete del jugador en mención.

No solo se ve fotografías del jugador de Alianza Atlético en ambos escenarios, sino que se aprecia un mensaje con una frase que fue muy usada en el entorno blanquiazul: "Biri Biri". Estas palabras son recordadas por la hazaña de Alianza Lima en La Bombonera, pero ahora es el 'Vendaval' quien las usa por rescatar un empate en Matute.

"¡PURO "BIRI BIRI" PARA EL ZORRO! Otra vez diciendo presente en la cancha. ¡Nos vemos este viernes en casa, Churres! Vamos Vendaval, orgullo de la región", fueron las palabras de Alianza Atlético a través de sus cuentas oficiales.

Publicación de Alianza Atlético tras empate con Alianza Lima.

Miguel Graneros se pronunció tras gol ante Alianza Lima

Muy aparte de expresar su alegría por anotar el gol del empate para Alianza Atlético, Miguel Graneros destacó la presencia de los miles de hinchas en Matute. El atacante confesó que le gustó jugar este tipo de compromisos, ya que lo motivan para sacar su mejor versión.

"Me gusta mucho jugar a estadio lleno, como se juega acá, con la gente. Con un estadio así es muy motivante para cualquier jugador. Para mi, eso no me causa temor, al contrario, me dan ganas de jugar. Muy contento por como se dio el partido", declaró a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)