Graneros dejó impactante mensaje sobre Matute tras su golazo a Alianza: "No me causa temor"

Alianza Atlético dio el golpe en un Matute repleto de hinchas blanquiazules y sacó un empate 1-1 ante Alianza Lima por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. Miguel Agustín Graneros fue la figura del 'Vendaval del Norte' por su golazo que silenció a todos los hinchas 'Íntimos' y tras los 90 minutos sorprendió a la hora de referirse sobre el recinto de La Victoria.

El delantero argentino fue abordado por la transmisión oficial del partido y reveló que le gusta jugar este tipo de partidos, en estadios con gran cantidad de hinchas presentes; pero además fue claro al decir que la cancha aliancista no le causa temor, sino motivación para hacer las cosas bien.

"Me gusta mucho jugar a estadio lleno, como se juega acá, con la gente. Con un estadio así es muy motivante para cualquier jugador. Para mi, eso no me causa temor, al contrario, me dan ganas de jugar. Muy contento por como se dio el partido", declaró el ariete del conjunto piurano en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Graneros anotó un golazo para dejar a Alianza Lima sin ganar

El futbolista de 29 años se robó los reflectores del compromiso y no podía ser de otra forma por el tanto que hizo a los 73 minutos, cuando aprovechó un buen pase filtrado de José Villegas en campo propio para partir habilitado en velocidad y definir con categoría por encima del arquero Guillermo Viscarra y poner el 1-1 parcial.

Video: L1 MAX

Acerca de su anotación, el dorsal 29 de Alianza Atlético comentó que suele practicar esos disparos y que trata de intentarlo cuando se da la oportunidad, así como lo hizo hace algunas fechas atrás frente a ADT. "Siempre trato de practicar ese tipo de definiciones. Había hecho un gol parecido hace poco contra ADT, quedó la posibilidad y no hay que tener miedo de intentarlo", agregó.

Miguel Graneros manifestó su deseo de jugar en un equipo grande

Es preciso señalar que este es el tercer gol que le marca Miguel Graneros a Alianza Lima en el 2025 y su noveno en la temporada. Esto va a hacer que algunos clubes de mayor renombre del fútbol peruano comiencen a verlo con buenos ojos, manifestando su deseo de poder jugar en un equipo grande en el futuro, pero que ahora se siente contento de estar en la institución de Sullana.

"Creo que es el objetivo de todo jugador, llegar a un equipo grande, pero hoy en día estoy feliz en Alianza Atlético. Estamos contentos con lo que venimos logrando, hicimos una campaña histórica el semestre pasado y queremos repetirlo", sentenció.