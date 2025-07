Defensa de Alianza Atlético dio rotundo calificativo a Alianza Lima: "Un rival..."

Alianza Lima no pudo vencer en casa a Alianza Atlético y solo logró un empate de 1 a 1 en la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Sumando la derrota ante Cusco FC, el equipo dirigido por Néstor Gorosito no logra recuperarse y el defensor de Alianza Atlético, José Villegas, no se guardó nada al dar un fuerte calificativo sobre los íntimos.

En la entrevista con L1MAX, Villegas, considerado el jugador destacado del partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético, fue consultado sobre el enfrentamiento en el Estadio Alejandro Villanueva. Sus declaraciones fueron firmes respecto a su oponente, al cual logró arrebatarle puntos como visitante.

José Villegas fue considerado el MVP del Alianza Lima vs Alianza Atlético.

"Este punto nos sirve mucho. Sabíamos que era una cancha difícil y un rival muy complicado. Así podemos volver tranquilos a Sullana. Son jugadores muy buenos, de jerarquía", declaró.