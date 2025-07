DT de Alianza Atlético, Gerardo Ameli, dio rotundo comentario sobre Alianza Lima: "Uno de los..."

Por la segunda fecha del Clausura, Alianza Atlético empató con Alianza Lima en Matute. Tras el compromiso, Gerardo Ameli, DT del 'vendaval', habló con los medios de comunicación sobre las incidencias del compromiso. Como era de esperarse, el estratega se mostró tranquilo por el trabajo que realizaron sus dirigidos.

"No me voy contento porque en definitiva queríamos ganar, pero teniendo en cuenta cómo se dio el partido, cómo arrancó y las características del rival, en definitiva creo que es un resultado justo que nos deja conforme", expresó Ameli.

Luego, el DT de Alianza Atlético se pronunció sobre el gol de Enrique, que significó el 1-0 para Alianza Lima, y no dudó en señalar que los blanquiazules son uno de los mejores equipos de la Liga 1 2025.

"Cuando Alianza convierte, recién arrancaba. Nos golpeó bastante, hay un mérito del rival. No nos olvidemos que estamos hablando de uno de los mejores equipos del campeonato", puntualizó.

Agustín Graneros feliz por el empate ante Alianza Lima en Matute

El autor del gol para el empate de Alianza Atlético, Agustín Graneros, se mostró contento por el resultado. El delantero de 29 años indicó que no le intimida jugar en un estadio lleno, sucede todo lo contrario, eso lo motiva.

"Me gusta mucho jugar a estadio lleno, así es muy motivante para cualquier jugador, a mí eso no me causa temor, al contrario, me da ganas de jugar y muy contento por cómo se dio el partido", expresó el jugador de Alianza Atlético a L1 MAX.