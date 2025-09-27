0
Jorge Fossati dio inesperado calificativo a la victoria de Universitario ante Cusco FC: "No..."

El DT de Universitario, Jorge Fossati, sorprendió al definir el triunfo crema ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2025 con impensado calificativo.

Mauricio Ubillus
Jorge Fossati dio sus impresiones del triunfo de Universitario sobre Cusco FC por el Torneo Clausura 2025.
Jorge Fossati dio sus impresiones del triunfo de Universitario sobre Cusco FC por el Torneo Clausura 2025. | Composición Líbero
Universitario hizo su tarea y venció 3-2 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental, resultado que mantiene a los cremas como líderes del segundo certamen del año con 24 puntos y se aleja a cinco de su más cercano perseguidor. Sin embargo, el DT Jorge Fossati se refirió al triunfo de sus dirigidos con inesperado calificativo.

El estratega uruguayo se presentó ante los medios de comunicación minutos después del pitido final para dar sus impresiones del compromiso, el cual lo calificó como uno que no definía nada, pero que era importante debido a que se enfrentaban a un rival directo y sacar el resultado positivo lo deja alegre porque dan un gran paso en la lucha por el título y a que muestran su poderío en todas sus líneas.

"Lo primero, como lo dije días antes, este partido lo tomamos como el más importante del año, esa es nuestra mentalidad y no la vamos a cambiar, pero no podía dejar de mencionar que este tenía el plus especial porque jugábamos contra uno de los rivales directos. No definía nada, pero el ganarlo era un gran paso. Nuevamente la alegría por disfrutar de la victoria pasa porque el equipo demuestra partido a partido lo fuerte que está en todas sus líneas", declaró en conferencia de prensa.

Jorge Fossati destacó lo hecho por Universitario ante Cusco FC

En esa misma línea, el 'Nonno' reconoció que es complicado explicar el resultado final del duelo, pero que la 'U' tiene mérito por quedarse con los tres puntos por la gran actuación que tuvieron sus dirigidos, lo que le genera satisfacción y optimismo de cara al camino que le resta al equipo en el Clausura.

"Me parece que es difícil explicar el score final, pero el mérito de Universitario es inobjetable. Hicieron un gran partido los muchachos y por eso es mi mayor satisfacción porque dices que ganaste, pero el optimismo que te genera la victoria pensando en lo que se viene. En ese sentido, me quedo tranquilo", agregó.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

