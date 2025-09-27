¿Minimizó triunfo de la 'U'? DT de Cusco FC, Miguel Rondelli, dejó fuerte mensaje: "Un..."

Universitario venció a Cusco FC en el Estadio Monumental y le sacó puntos de ventaja en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. El cuadro crema se mantiene como líder absoluto, por lo que el entrenador del elenco visitante, Miguel Rondelli respondió a los medios de comunicación en conferencia post partido.

El cuadro cusqueño inició el compromiso complicando a la ‘U’ y con un juego bastante ordenado, hasta que llegaron los goles de Alex Valera y Williams Riveros cuando se jugaba el primer tiempo. Al respecto, el estratega argentino analizó con firmeza lo que fue el desenvolvimiento de sus dirigidos en el campo.

¿Qué dijo Miguel Rondelli, DT de Cusco FC tras el partido ante Universitario?

“Hemos jugado dos partidos y tuvimos dos derrotas al igual que Universitario en el torneo pasado. Esto es larguísimo, para mí esto no es una final, es un partido de 3 puntos, igual que contra ADT. El equipo está para pelear y tenemos un partido menos, si logramos sumar ahí la diferencia es de dos puntos y eso es un partido”, dijo.

Asimismo, se refirió sobre la responsabilidad que otros equipos le ponen al conjunto cusqueño y no se encuentran en los primeros lugares, por ello, resaltó con orgullo su buen plantel.

“Cusco FC tiene inteligencia más que plata, tiene personalidad para jugar estos partidos, se perdió pero equipos han venido acá y no sé si plantaron como Cusco CF. No nos quieran poner una mochila, estamos orgullosos de la campaña que estamos haciendo. Otros equipos no pueden pelear arriba y le meten la responsabilidad a Cusco. Es un club de provincia con el décimo primer presupuesto y la diferencia en la tabla general con Cusco no es tan grande”, agregó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario por el Torneo Clausura?

Luego de vencer a Cusco FC en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes tendrá un nuevo reto por el Torneo Clausura cuando en la siguiente fecha enfrente a Alianza Atlético, este miércoles 1 de octubre.