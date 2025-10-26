- Hoy:
Rebagliati y la dura crítica a Sporting Cristal tras malos resultados en el Clausura: "Un fracaso"
Sporting Cristal ha sido blanco de críticas luego del partido ante Universitario donde no pudo conseguir la victoria ante los cremas y se siguen alejando de los primeros lugares.
El cierre de año de Sporting Cristal no ha sido de los mejores y su lucha por el campeonato es casi nula. Ante esto, el comentarista deportivo Diego Rebagliati fue tajante al hablar sobre el rendimiento del plantel que causó expectativa con los primeros minutos ante Universitario, pero que luego se verían superados por Jorge Fossati.
Una victoria ante Universitario habría puesto el campeonato más interesante de cara a las últimas fechas; sin embargo, ahora, la 'U' tiene todo servido en bandeja para coronarse campeón a falta de varias fechas para el cierre del Clausura 2025. En ese sentido, Rebagliati no dudó en apuntar a la mala temporada de los rimenses.
Rebagliati hace dura crítica a Sporting Cristal
El partido entre Sporting Cristal ante Universitario fue una gran oportunidad para que el equipo de los 'celestes' acortara ventaja con sus rivales directos en la tabla, pero no pudieron sacar ni siquiera un empate. Ante esto, Diego Rebagliati, quien tiene pasado en el club del Rímac, fue tajante al referirse a la temporada de su exclub en el programa 'Los Reba'.
"Yo soy el primero en saber que Cristal tiene que ser protagonista y lo primero que he dicho es que el año ya ha sido un fracaso porque no salió campeón. Para Cristal cualquier cosa que no sea salir campeón es un fracaso. Pero este equipo, con la valoración que yo tengo para la 'U', que es muy alta, le haya, por momentos, dominado el partido, me hace elogiar el planteo inicial del técnico", sostuvo.
En el Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal suma 22 unidades, solamente superado por Cusco FC y Alianza Lima que tienen 29 y 24 puntos, respectivamente. En el Acumulado, las posiciones se mantienen iguales, pero muy de cerca los sigue Melgar. Los 'rimenses' no deben perder ni un punto más para mantenerse en los primeros lugares.
