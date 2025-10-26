- Hoy:
Sporting Cristal perdió dos puntos en la clasificación del Torneo Clausura: así quedó la tabla
El equipo de Sporting Cristal recibió mala noticia en pleno desarrollo del Torneo Clausura 2025. Los celestes quedan de estar manera en la tabla tras perder dos puntos.
Sporting Cristal es uno de los equipos que tiene una deuda pendiente con sus hinchas en cuanto a títulos al cierre de temporada. El equipo prácticamente perdió el rumbo en la Liga 1 2025, por lo que encadena cinco temporadas sin alzar el trofeo. Es por ello, que ahora la directiva pone foco a sus otras categoría y disciplinas en lo que queda del presente año.
Este es el caso del equipo que pelea el Torneo Juvenil Sub 18, quienes se consagraron en el Apertura con bastante superioridad. Ahora, se encuentran luchando jornada a jornada el Clausura, en el que acaban de perder dos puntos fundamentales para sostener su puntaje perfecto en la tabla de posiciones.
Sporting Cristal igualó 3-3 con Juan Pablo II en Chongoyape.
Resulta, que el equipo celeste viajó a Chongoyape para enfrentar a Juan Pablo II. La idea era quedarse con los tres puntos en su visita a provincia, pero terminaron perdiendo dos unidades al igualar 3-3 a lo largo de los 90 minutos. Si bien los 'rimenses' tenían el objetivo de ganar cada uno de los compromisos en la fase de grupos, ahora solo suman un punto de tres posibles en esta contienda ante los 'juanpablinos'.
Tabla de posiciones Torneo Clausura: Torneo Juvenil Sub 18
Así va el grupo A del Torneo Juvenil Sub 18 en su etapa del Torneo Clausura 2025. Sporting Cristal se mantiene líder e invicto en este arranque de campeonato:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sporting Cristal
|4
|8
|10
|2. Juan Pablo II
|4
|2
|7
|3. UTC
|3
|1
|6
|4. Comerciantes Unidos
|3
|-4
|4
|5. Atlético Grau
|4
|-4
|3
|6. Alianza Atlético
|4
|-3
|1
(Fuente: Futbolperuano.com)
Sporting Cristal viene afrontando un total de cuatro partidos en este arranque del Torneo Clausura: suma tres victorias y un empate. Sus rivales a superar son Juan Pablo II, UTC, Comerciantes Unidos, Atlético Grau y Alianza Atlético. Estos choques son de ida y vuelta, por lo que aún queda alto margen de cotejos en busca de la definición en instancias finales.
Sporting Cristal fue campeón del Torneo Apertura - Torneo Juvenil Sub 18
Con un marcador global de 7-1, Sporting Cristal venció en la final del Torneo Apertura - Torneo Juvenil Sub 18 a Universitario de Deportes. Un marcador abrumador para la historia de ambos elencos, por lo que es claro que el cuadro celeste querrá hacerse con cada uno de estos campeonatos para fortalecer a sus canteras.
