¿Qué resultados necesita Sporting Cristal para clasificar a Libertadores tras perder con Chankas?

Sporting Cristal tuvo un rendimiento para el olvido ante Los Chankas y terminó cayendo por 1-0 en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El cuadro bajopontino estaba obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de ubicarse entre los primeros lugares del acumulado y así obtener un cupo a la Copa Libertadores. Por ello, aquí te contamos qué resultados necesita conseguir para asegurar su presencia en el máximo torneo continental.

Actualmente, la escuadra dirigida por Paulo Autuori ya quedó fuera de la lucha por el título de la Liga 1, por lo que ahora centra sus esfuerzos en mantenerse entre los cuatro primeros lugares de la tabla acumulada. Sin embargo, aunque continúa en la cuarta posición, esta situación es solo momentánea, ya que si Melgar logra imponerse hoy ante Sport Huancayo, superará a los celestes en puntaje.

Sporting Cristal y los resultados que necesita para clasificar a la Copa Libertadores

Sporting Cristal suma actualmente 54 puntos en la tabla, con dos unidades más que Melgar y cuatro por encima de Alianza Atlético, sus principales rivales en la lucha por el cuarto lugar del acumulado. Los celestes afrontan las dos últimas fechas del Torneo Clausura con la necesidad de ganar para asegurar su permanencia entre los cuatro primeros.

En ese sentido, Sporting Cristal puede conseguir su clasificación a los playoffs y asegurar su presencia en la Copa Libertadores dependiendo únicamente de sí mismo. Si vence a Comerciantes Unidos y Cienciano, alcanzará los 60 puntos y garantizará su clasificación sin depender de otros resultados.

Sporting Cristal está obligado a ganar para clasificar a la Copa Libertadores. Foto: Carlos Félix/URPI

Sin embargo, si termina cediendo puntos, se abrirán otros escenarios. Si los celestes consiguen una victoria y un empate, llegarían a 58 puntos y aún podrían conservar el cuarto lugar, siempre que Melgar no gane sus partidos ante Sport Huancayo y Alianza Lima, cabe señalar que Melgar tendrá que cumplir con una fecha de descanso.

El panorama se complica si los rimenses suman menos de cuatro puntos, ya que permitirían que Melgar o Alianza Atlético los alcancen. Con dos empates o una derrota, Cristal correría el riesgo de salir del top 4. Por ello, el equipo de Paulo Autuori está obligado a ganar ambos encuentros para no depender de nadie.

Sporting Cristal busca ser Perú 2

Cabe señalar que, si Sporting Cristal logra asegurar su lugar entre los cuatro primeros de la tabla, deberá jugar los playoffs ante Alianza Lima y Sporting Cristal. En caso de imponerse en las semifinales y final, ocupará el lugar como Perú 2 y clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De lo contrario, ocupará el lugar como Perú 2 o 3.

Partidos que le restan a Sporting Cristal