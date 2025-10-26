0
¡Sorpresa! Paulo Autuori dejó fuera a tres figuras titulares para el Sporting Cristal vs Chankas

El DT de Sporting Cristal, Paulo Autuori, sorprendió al tomar una contundente decisión y dejar fuera tres jugadores esenciales para enfrentar HOY a los Los Chankas.

Angel Curo
Paulo Autuori dejó fuera a tres figuras titulares para el Sporting Cristal vs Chankas
Paulo Autuori dejó fuera a tres figuras titulares para el Sporting Cristal vs Chankas | Composición Líbero
Sporting Cristal enfrenta HOY a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo. Los rimenses están en la obligación de sumar una victoria para poder seguir entre los primeros lugares de la tabla acumulada y asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, se conoció que Paulo Autuori decidió dejar fuera a tres jugadores titulares para este duelo.

Alineaciones Sporting Cristal vs Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

El elenco bajopontino sufrió un duro revés tras perder a mitad de semana ante Universitario en el clásico moderno, resultado con el que se complicó en la tabla de posiciones, poniendo en riesgo quedar entre los cuatro primeros lugares y asegurar su lugar en los playoffs. Por ello, se necesitaba el apoyo de todas sus figuras para sumar los tres puntos.

¿A qué jugadores titulares dejó fuera Paulo Autuori?

Según reveló el periodista deportivo Jean Martín Dueñas, el DT Paulo Autuori tomó la firme decisión de dejar fuera del partido a Fernando Pacheco, Luis Abram y Felipe Vizeu, una decisión que dejó atónitos a los hinchas, ya que cada uno de ellos se perfilaban a ser titulares.

Luis Abram, Fernando Pachecho, Felipe Vizeu, Sporting Cristal

Luis Abram, Fernando Pachecho y Felipe Vizeu no jugarán ante Los Chankas.

Cabe señalar que Sporting Cristal no ha informado de algún tipo de lesión de ninguno de los tres jugadores. Sin embargo, en el último partido ante Universitario, Felipe Vizeu sufrió una lesión de última hora en los calentamientos y no pudo iniciar acciones. Mientras que Fernando Pacheco tuvo que ser reemplazo en la segunda mitad tras sentir molestias.

Por su parte, la ausencia de Luis Abram resulta sorpresiva, ya que jugó los 90 minutos en el partido ante los cremas y es considerado como un jugador esencial en el azaga defensiva de los rimeneses, haciendo dupla con Miguel Araujo.

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

