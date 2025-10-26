- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
¡Sorpresa! Paulo Autuori dejó fuera a tres figuras titulares para el Sporting Cristal vs Chankas
El DT de Sporting Cristal, Paulo Autuori, sorprendió al tomar una contundente decisión y dejar fuera tres jugadores esenciales para enfrentar HOY a los Los Chankas.
Sporting Cristal enfrenta HOY a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alberto Gallardo. Los rimenses están en la obligación de sumar una victoria para poder seguir entre los primeros lugares de la tabla acumulada y asegurar un lugar en la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, se conoció que Paulo Autuori decidió dejar fuera a tres jugadores titulares para este duelo.
PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Los Chankas: el once de Autuori para volver a ganar en el Gallardo
El elenco bajopontino sufrió un duro revés tras perder a mitad de semana ante Universitario en el clásico moderno, resultado con el que se complicó en la tabla de posiciones, poniendo en riesgo quedar entre los cuatro primeros lugares y asegurar su lugar en los playoffs. Por ello, se necesitaba el apoyo de todas sus figuras para sumar los tres puntos.
¿A qué jugadores titulares dejó fuera Paulo Autuori?
Según reveló el periodista deportivo Jean Martín Dueñas, el DT Paulo Autuori tomó la firme decisión de dejar fuera del partido a Fernando Pacheco, Luis Abram y Felipe Vizeu, una decisión que dejó atónitos a los hinchas, ya que cada uno de ellos se perfilaban a ser titulares.
Luis Abram, Fernando Pachecho y Felipe Vizeu no jugarán ante Los Chankas.
Cabe señalar que Sporting Cristal no ha informado de algún tipo de lesión de ninguno de los tres jugadores. Sin embargo, en el último partido ante Universitario, Felipe Vizeu sufrió una lesión de última hora en los calentamientos y no pudo iniciar acciones. Mientras que Fernando Pacheco tuvo que ser reemplazo en la segunda mitad tras sentir molestias.
Por su parte, la ausencia de Luis Abram resulta sorpresiva, ya que jugó los 90 minutos en el partido ante los cremas y es considerado como un jugador esencial en el azaga defensiva de los rimeneses, haciendo dupla con Miguel Araujo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50