Diego Enríquez señaló los culpables de la humillante derrota de Cristal ante Chankas: "Los únicos..."

Sporting Cristal no pudo en casa ante Los Chankas y se complica en su afán de estar entre los cuatro primeros del Acumulado. Y es que esa clasificación lo aleja de luchar el cupo a "Perú 2" que permite afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. En medio de esta desazón, Diego Enríquez tomó la palabra y dijo de todo ante la prensa.

Pese a todos los intentos por igualar el marcador en el Estadio Alberto Gallardo, los celestes no encontraron la anotación en un equipo muy alterno que terminó peleando los minutos finales. Los dirigidos por Paulo Autuori recibieron fuertes críticas de los hinchas que se hicieron presente, por lo que el portero 'rimense' no se guardó nada en sus declaraciones.

En diálogo con L1 MAX, Diego Enríquez aseguró que los "únicos responsables" ante esta caída en condición de local son los jugadores. Siente que debe haber una autocrítica general en el plantel al saber que pusieron en riesgo sus chances de jugar la Copa Libertadores 2026.

"Son malos resultados. Los únicos responsables somos los jugadores. Tenemos que seguir adelante. No hay margen de error, ser autocríticos y seguir nada más", declaró Diego Enríquez.

(VIDEO: L1 MAX)

Sporting Cristal puede quedar fuera de los cuatro primeros del Acumulado

Dado su derrota, Sporting Cristal debe estar pendiente de lo que suceda entre Melgar vs Sport Huancayo. De darse un triunfo de los rojinegros, lo superarán en la tabla de posiciones del Acumulado y los obliga a ganar sus partidos pendientes para poder soñar con los Playoffs para conseguir el boleto de "Perú 2".