Martín Távara se quiso lucir con una 'panenka' y falló el empate de Sporting Cristal | Composición Líbero

¡Insólito! Martín Távara se quiso lucir con una 'panenka' y falló el empate de Sporting Cristal

A los 82 minutos, Martín Távara se encargó de ejecutar un penal e intentó lucirse con una definición picada, pero terminó fallando increíblemente el empate de Sporting Cristal vs Los Chankas.

Angel Curo
