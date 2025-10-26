- Hoy:
¡Insólito! Martín Távara se quiso lucir con una 'panenka' y falló el empate de Sporting Cristal
A los 82 minutos, Martín Távara se encargó de ejecutar un penal e intentó lucirse con una definición picada, pero terminó fallando increíblemente el empate de Sporting Cristal vs Los Chankas.
¡No quiere 'tri'! Ampuero se lució con un golazo de larga distancia para el 1-0 de Cusco FC
Edison Flores se perdió el 2-0 en la línea del área de Cristal tras un gran pase de Carabalí - VIDEO
Sebastián Britos se lució con su atajada y evitó el golazo de Yoshimar Yotún - VIDEO
¡La tuvo Sporting Cristal! Irven Ávila se falla insólito gol ante Universitario - VIDEO
Sebastián Britos evitó el gol de Sporting Cristal con gran atajada - VIDEO
¡Era el gol del año! Martín Távara casi anota para Cristal con remate desde media cancha
¡Jerarquía absoluta! Hernán Barcos y una definición de calidad para el 2-0 de Alianza a Huancayo
Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo
Pedro Aquino anotó el 3-1 a favor de Alianza Lima sobre Sport Boys y Matute es una fiesta
