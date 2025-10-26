- Hoy:
Paulo Autuori tomó inesperada decisión con Cristian Benavente en Sporting Cristal
El DT brasileño, Paulo Autuori, no dudó en tomar firme medida con Cristian Benavente luego de la derrota de Sporting Cristal ante Universitario.
Sporting Cristal se alista para lo que será el partido ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. Teniendo chances nulas de ser campeón del Torneo Clausura, ahora el gran objetivo de los celestes es estar entre los cuatro primeros del Acumulado para pelear el cupo de "Perú 2" que te da acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs Los Chankas HOY EN VIVO: pronóstico, horario y dónde ver partido por Liga 1
En medio de ello, se pudo conocer que Paulo Autuori tomó una firme medida con uno de los jugadores que fichó Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025: Cristian Benavente. El volante no ha tenido mucha continuidad en el equipo, por lo que ahora el estratega brasileño tomó la inesperada medida de alinearlo como titular.
Cristian Benavente titular en Sporting Cristal
Según pudo conocer LÍBERO, el once titular de Sporting Cristal ante Los Chankas tiene muchas novedades desde el arranque. Uno de ellos es es Cristian Benavente, que afrontará su segundo compromiso desde el inicio del compromiso para mostrar todas sus cualidades a los hinchas. El futbolista quiere consolidarse en el plantel y ha trabajado duro para ser considerado en el equipo.
Cristian Benavente aún no debuta con Sporting Cristal.
En el pasado duelo ante Universitario, Cristian Benavente volvió a las canchas al ser suplente en los pasados partidos ante ADT y Deportivo Garcilaso. Contra los cremas, el 'Chaval' disputó 20 minutos, pero no pudo cambiar el marcador para favorecer a los celestes en el Estadio Nacional de Lima.
En lo que va de la temporada 2025 con Sporting Cristal, Benavente solo ha afrontado cuatro partidos con los 'rimenses': Alianza Atlético, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Universitario de Deportes. Solo fue titular ante los 'zorros' en la victoria celeste por 3-0 en el Estadio Alberto Gallardo.
Alineación de Sporting Cristal vs Los Chankas
Este será el once de Sporting Cristal para vencer a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo: Diego Enríquez, Alejandro Pósito, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Martín Távara, Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Cristian Benavente, Maxloren Castro, Jair Moretti e Irven Ávila.
